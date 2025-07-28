В Украине вырастут штрафы с 1 августа — какое главное нововведение месяца

Девушка с документами. Фото: Pexels

Последний месяц лета принесет украинцам немало финансовых нововведений, среди которых самым главным считается возвращение полноценных штрафных санкций за нарушение правил использования регистратора расчетных операций (РРО). Размер наказания для ФЛП увеличится в четыре раза.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать о главном нововведении августа 2025 года.

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Повышенные штрафы для предпринимателей

В 2023 году контролирующим органам вернули право накладывать штрафные санкции на субъектов хозяйствования. Это касалось различных нарушений, в частности несоблюдения требований эксплуатации РРО/ПРРО. Все они указаны в законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

"С 1 августа 2025 года завершится переходный период, во время которого действовали уменьшенные штрафы за нарушение правил применения РРО/ПРРО. Государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям", — уточнили в Государственной налоговой службе.

С восьмого месяца 2025 года на ФЛП будут накладывать финансовые санкции в размере 100% стоимости товаров за первое нарушение и 150% стоимости — за каждое последующее неправомерное деяние. В ГНС уверены, что изменение будет стимулировать украинцев регистрировать РРО/ПРРО, выдавать покупателям правильные чеки и др.

За какие нарушения будут наказывать ФЛП

Субъекты хозяйствования рискуют нарваться на крупные штрафы за игнорирование норм статьи 3 закона об РРО. Это случится, если ФЛП:

не будут устанавливать POS-терминал, хотя этого требует украинское законодательство;

будут проводить расчеты выборочно (указывать не все операции);

будут намеренно уменьшать сумму транзакции, а остаток забирать наличными;

не будут выдавать фискальные чеки;

будут выдавать расчетные документы неправильной формы;

будут допускать ошибки в кодировании подакцизных товаров (алкогольных напитков, табака, горючего).

Требование установить РРО/ПРРО распространяется на предпринимателей 2-4 группы единого налога и ФЛП на общей системе, которые продают товары или предоставляют услуги, принимая оплату наличными/банковскими карточками (независимо от вида деятельности и объема дохода).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых предпринимателей могут оштрафовать на значительные суммы или посадить в тюрьму в июле 2025 года. Суровое наказание грозит ФЛП, которые занимаются фальсификацией официальных документов и легализацией (отмыванием) доходов.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. Это касается пополнения государственного бюджета военным сбором, единый социальным взносом, единым налогом и т.д.