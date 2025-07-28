В Україні зростуть штрафи з 1 серпня — яке головне нововведення місяця

Головне нововведення місяця — що зміниться з 1 серпня 2025 року
Останній місяць літа принесе українцям чимало фінансових нововведень, серед яких найголовнішим вважається повернення повноцінних штрафних санкцій за порушення правил використання реєстратора розрахункових операцій (РРО). Розмір покарання для ФОПів збільшиться у чотири рази.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що варто знати про головне нововведення серпня 2025 року.
Підвищені штрафи для підприємців
У 2023 році контролюючим органам повернули право накладати штрафні санкції на суб’єктів господарювання. Це стосувалося різних порушень, зокрема недотримання вимог експлуатації РРО/ПРРО. Всі вони зазначені в законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
"З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяли зменшені штрафи за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов", — уточнили в Державній податковій службі.
З восьмого місяця 2025 року на ФОПів накладатимуть фінансові санкції в розмірі 100% вартості товарів за перше порушення і 150% вартості — за кожне наступне неправомірне діяння. В ДПС впевнені, що зміна стимулюватиме українців реєструвати РРО/ПРРО, видавати покупцям правильні чеки тощо.
За які порушення каратимуть ФОПів
Суб’єкти господарювання ризикують натрапити на великі штрафи, якщо ігноруватимуть норми статті 3 закону про РРО, зокрема:
- не встановлюватимуть POS-термінал, хоча цього вимагає українське законодавство;
- проводитимуть розрахунки вибірково (вказуватимуть не всі операції);
- навмисно зменшуватимуть суму транзакції, а решту забиратимуть готівкою;
- не видаватимуть фіскальні чеки;
- видаватимуть розрахункові документи неправильної форми;
- допускатимуть помилки в кодуванні підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюну, пального).
Вимога встановити РРО/ПРРО поширюється на підприємців 2-4 групи єдиного податку і ФОПів на загальній системі, які продають товари чи надають послуги, приймаючи оплату готівкою/банківськими картками (незалежно від виду діяльності та обсягу доходу).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, деяких підприємців можуть оштрафувати на значні суми чи посадити у в’язницю в липні 2025 року. Суворе покарання загрожує ФОПам, які займаються фальсифікацією офіційних документів і легалізацією (відмиванням) доходів.
Також ми писали, що фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. Це стосується поповнення державного бюджету військовим збором, єдиний соціальним внеском, єдиним податком тощо.
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