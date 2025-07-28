В Україні зростуть штрафи з 1 серпня — яке головне нововведення місяця

Дівчина з документами. Фото: Pexels

Останній місяць літа принесе українцям чимало фінансових нововведень, серед яких найголовнішим вважається повернення повноцінних штрафних санкцій за порушення правил використання реєстратора розрахункових операцій (РРО). Розмір покарання для ФОПів збільшиться у чотири рази.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що варто знати про головне нововведення серпня 2025 року.

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Підвищені штрафи для підприємців

У 2023 році контролюючим органам повернули право накладати штрафні санкції на суб’єктів господарювання. Це стосувалося різних порушень, зокрема недотримання вимог експлуатації РРО/ПРРО. Всі вони зазначені в законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

"З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяли зменшені штрафи за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов", — уточнили в Державній податковій службі.

З восьмого місяця 2025 року на ФОПів накладатимуть фінансові санкції в розмірі 100% вартості товарів за перше порушення і 150% вартості — за кожне наступне неправомірне діяння. В ДПС впевнені, що зміна стимулюватиме українців реєструвати РРО/ПРРО, видавати покупцям правильні чеки тощо.

За які порушення каратимуть ФОПів

Суб’єкти господарювання ризикують натрапити на великі штрафи, якщо ігноруватимуть норми статті 3 закону про РРО, зокрема:

не встановлюватимуть POS-термінал, хоча цього вимагає українське законодавство;

проводитимуть розрахунки вибірково (вказуватимуть не всі операції);

навмисно зменшуватимуть суму транзакції, а решту забиратимуть готівкою;

не видаватимуть фіскальні чеки;

видаватимуть розрахункові документи неправильної форми;

допускатимуть помилки в кодуванні підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюну, пального).

Вимога встановити РРО/ПРРО поширюється на підприємців 2-4 групи єдиного податку і ФОПів на загальній системі, які продають товари чи надають послуги, приймаючи оплату готівкою/банківськими картками (незалежно від виду діяльності та обсягу доходу).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких підприємців можуть оштрафувати на значні суми чи посадити у в’язницю в липні 2025 року. Суворе покарання загрожує ФОПам, які займаються фальсифікацією офіційних документів і легалізацією (відмиванням) доходів.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. Це стосується поповнення державного бюджету військовим збором, єдиний соціальним внеском, єдиним податком тощо.