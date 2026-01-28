Видео
Україна
Видео

ГНС нашла нарушений на 3,2 млн гривен — что не так с Буковелем

ГНС нашла нарушений на 3,2 млн гривен — что не так с Буковелем

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:12
Налоговая пришла в Буковель и Яремче — что нарушили курорты на 3,2 млн грн
Курорт Буковель. Фото: Google Maps

Государственная налоговая служба провела проверки на горнолыжных курортах и нашла нелегальный отель в Буковеле, обнаружила более двух десятков случаев неоформления работников и тому подобное. Всего контролирующий орган зафиксировал нарушений законодательства на 3,2 млн гривен.

Об этом говорится на официальном сайте ГНС.

Читайте также:

Что нарушили в Буковеле и Яремче

Налоговики пришли с фактическими проверками в курортную зону Яремчанщины и в Буковель. Выяснилось, что объем выручки за ноябрь-декабрь вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Хотя старт горнолыжного сезона откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.

За весь 2025-й ГНС провела 214 фактических проверок и выявила 472 нарушения на сумму 3,4 млн гривен. Только за январь 2026-го общий размер штрафных санкций почти достиг прошлогодней суммы — 3,2 млн гривен. Это говорит о систематическом несоблюдении законодательства предпринимателями.

Контролирующий орган выявил на курортах:

  • 26 неоформленных наемных сотрудников;
  • 5 случаев предпринимательской деятельности без государственной регистрации, среди них — отель;
  • проведение расчетных операций без использования РРО/ПРРО;
  • незаконный оборот 184 никотиносодержащих жидкостей (никобустеров) для электронных сигарет.

"Проверки проводятся в выходные с одновременным проведением хронометражей, в частности в заведениях питания на верхних точках подъемников и перекрестках горнолыжных трасс", — уточнили в Государственной налоговой службе.

Почему в Буковеле всегда есть свет

Ранее мы рассказывали, что пока Украина страдает от отключений света, на горнолыжном курорте проблем нет. Буковель продолжает "светиться" даже когда вводят экстренные отключения из-за дефицита генерации в энергосистеме.

Ответ на вопрос, почему так происходит, дал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "Киев24". По его словам, субъекты хозяйствования заранее подготовились к потенциальным проблемам и купили генераторы или другие автономные источники питания.

Плюс предприниматели не подключили оборудование к Объединенной энергетической системе Украины. Они тратят собственные деньги на обслуживание установок, чтобы их бизнес продолжал функционировать даже в условиях масштабных отключений света.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей в Украине могут оштрафовать на крупные суммы за нарушение трудового законодательства. В феврале грозят наказания за неоформление сотрудников, просрочку зарплаты и тому подобное.

Также мы писали, сколько стоят продукты и сувениры в Буковеле. По состоянию на январь 2026 года обычную шапку продавали за 400-600 грн, медовуху — от 200 грн за бутылку, мягкие детские игрушки — от 300 грн.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
