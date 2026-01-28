Податкова прийшла в Буковель та Яремче — що порушили курорти на 3,2 млн грн

Курорт Буковель. Фото: Google Maps

Державна податкова служба провела перевірки на гірськолижних курортах і знайшла нелегальний готель у Буковелі, виявила понад два десятка випадків неоформлення працівників тощо. Всього контролюючий орган зафіксував порушень законодавства на 3,2 млн гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті ДПС.

Реклама

Читайте також:

Що порушили в Буковелі та Яремче

Податківці прийшли з фактичними перевірками в курортну зону Яремчанщини і в Буковель. З’ясувалося, що обсяг виторгів за листопад-грудень зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Хоча старт гірськолижного сезону відкладали через несприятливі погодні умови.

За весь 2025-й ДПС провела 214 фактичних перевірок і виявила 472 порушення на суму 3,4 млн гривень. Лише за січень 2026-го загальний розмір штрафних санкцій майже досяг минулорічної суми — 3,2 млн гривень. Це говорить про систематичне недотримання законодавства підприємцями.

Контролюючий орган виявив на курортах:

26 неоформлених найманих працівників;

5 випадків підприємницької діяльності без державної реєстрації, серед них — готель;

проведення розрахункових операцій без використання РРО/ПРРО;

незаконний обіг 184 нікотиновмісних рідин (нікобустерів) для електронних сигарет.

"Перевірки проводяться у вихідні з одночасним проведенням хронометражів, зокрема у закладах харчування на верхніх точках витягів та перехрестях гірськолижних трас", — уточнили в Державній податковій службі.

Чому в Буковелі завжди є світло

Раніше ми розповідали, що поки Україна потерпає від відключень світла, на гірськолижному курорті проблем немає. Буковель продовжує "світитися" навіть коли вводять екстрені відключення через дефіцит генерації в енергосистемі.

Відповідь на питання, чому так відбувається, дав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "Київ24". За його словами, суб’єкти господарювання заздалегідь підготувалися до потенційних негараздів і купили генератори чи інші автономні джерела живлення.

Плюс підприємці не підключили обладнання до Об'єднаної енергетичної системи України. Вони витрачають власні гроші на обслуговування установок, аби їх бізнес продовжував функціонувати навіть в умовах масштабних відключень світла.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців в Україні можуть оштрафувати на великі суми за порушення трудового законодавства. В лютому загрожують покарання за неоформлення працівників, прострочення зарплати тощо.

Також ми писали, скільки коштують продукти і сувеніри в Буковелі. Станом на січень 2026 року звичайну шапку продавали за 400-600 грн, медовуху - від 200 грн за пляшку, м'які дитячі іграшки — від 300 грн.