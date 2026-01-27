В Буковелі не виключають світло — українцям пояснили, чому курорт "світиться"

Ярмарок у Буковелі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Зима 2026 року стала важкою для українців через проблеми в енергосистемі. Наші громадяни проводять дні без світла і тепла через атаки росіян на об’єкти критичної інфраструктури. Однак Буковель продовжує "світитися" навіть коли по всій країні запроваджені погодинні графіки відключень, що викликає неабияке обурення людей.

Чому так відбувається, розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "Київ24".

Чому в Буковелі завжди є світло

На гірськолижному курорті туристи не потерпають від відключень світла завдяки передбачливим діям приватних підприємців, які заздалегідь придбали і встановили генератори чи інші автономні джерела електроенергії. Вони використовують власні установки, надаючи клієнтам хороший сервіс.

"Суб'єкти господарювання закупили обладнання і поставили його для власних потреб. У них не було жодної зацікавленості, щоб приєднувати його до Об'єднаної енергетичної системи України. Щоб підвищити її стійкість", — зазначив експерт.

За його словами, нині бізнесу доводиться своїми силами забезпечувати автономну роботу, витрачаючи кошти на обслуговування генераторів. Саме тому в Буковелі працюють підйомники, ресторани, готелі та інша інфраструктура — вони можуть не залежати від загального стану енергосистеми в період відключень світла.

Яка ситуація в енергосистемі України

Станом на 27 січня 2026 року в Україні діють графіки погодинних відключень. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов розповів на брифінгу, де найскладніша ситуація. Внаслідок обстрілів було знеструмлення споживачів на території Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей.

"У Києві зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація напружена, застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", — уточнив фахівець.

Також проблеми зі світлом виникли через несприятливі погодні умови. Вранці, 27 січня, без електропостачання залишалися понад 500 населених пунктів у багатьох регіонах. Наша енергетика продовжує функціонувати в режимі надзвичайної ситуації.

