В Буковеле не выключают свет — украинцам объяснили, почему курорт "светится"

Зима 2026 года стала тяжелой для украинцев из-за проблем в энергосистеме. Наши граждане проводят дни без света и тепла из-за атак россиян на объекты критической инфраструктуры. Однако Буковель продолжает "светиться" даже когда по всей стране введены почасовые графики отключений, что вызывает большое возмущение людей.

Почему так происходит, рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире "Киев24".

Почему в Буковеле всегда есть свет

На горнолыжном курорте туристы не страдают от отключений света благодаря предусмотрительным действиям частных предпринимателей, которые заранее приобрели и установили генераторы или другие автономные источники электроэнергии. Они используют собственные установки, предоставляя клиентам хороший сервис.

"Субъекты хозяйствования закупили оборудование и поставили его для собственных нужд. У них не было никакой заинтересованности, чтобы присоединять его к Объединенной энергетической системе Украины. Чтобы повысить ее устойчивость", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас бизнесу приходится своими силами обеспечивать автономную работу, тратя средства на обслуживание генераторов. Именно поэтому в Буковеле работают подъемники, рестораны, гостиницы и другая инфраструктура — они могут не зависеть от общего состояния энергосистемы в период отключений света.

Какая ситуация в энергосистеме Украины

По состоянию на 27 января 2026 года в Украине действуют графики почасовых отключений. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов рассказал на брифинге, где самая сложная ситуация. В результате обстрелов было обесточивание потребителей на территории Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.

"В Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация напряженная, применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации работы энергосистемы", — уточнил специалист.

Также проблемы со светом возникли из-за неблагоприятных погодных условий. Утром, 27 января, без электроснабжения оставались более 500 населенных пунктов во многих регионах. Наша энергетика продолжает функционировать в режиме чрезвычайной ситуации.

