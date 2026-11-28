Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE

Декабрь 2026 года не может похвастаться значимыми экономическими или финансовыми нововведениями. Первый месяц зимы обычно сопровождается спокойной подготовкой к январю и ожиданием рождественско-новогодних праздников. Однако некоторым украинцам стоит приготовиться к изменениям в ближайшее время, поскольку они касаются работодателей и бронирования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном нововведении декабря 2026 года.

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Правила бронирования военнообязанных

Кабинет Министров утвердил изменения в правилах бронирования, установив переходный период для предприятий и организаций до 20 декабря 2026 года (постановление № 1452). В течение месяца компаниям предстоит завершить адаптацию и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Во-первых, решения о критичности не будут аннулированы до указанной даты, если их срок истек в период с 27 октября до дня вступления в силу нового постановления (или истекает раньше 20 декабря). Аналогичное правило касается бронирований, оформленных через Дію для сотрудников этих предприятий.

"Координационный центр уже согласовал 100% обновленных критериев критичности. Органы власти должны пересмотреть выданные решения и уточнить, какие предприятия сохраняют статус по обновленным критериям", — говорится на Правительственном портале.

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Лимит на количество забронированных

Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в дальнейшем могут бронировать до 95% работников. Однако правительство изменило базу расчета: теперь этот процент применяется не ко всей численности штата, а к количеству военнообязанных. У компаний есть время до 20 декабря, чтобы разобраться с вопросом и соблюсти установленный лимит.

Критерии критичности тоже обновили, что представляет определенную угрозу для предприятий, которым выдали положительное решение по старым нормам. В случае потери статуса допускается повторная подача документов, если компания соответствует другим действующим критериям.

Допускается увеличение лимита бронирования для стратегически важного объекта. Такую рекомендацию может дать Координационный центр при условии убедительного обоснования. Но это не значит автоматического пересмотра лимита — окончательное решение остается за контролирующим органом.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кого из иностранцев могут не пропустить через украинскую границу. Закон определяет основания для запрета на въезд. Среди них — нарушение миграционных правил, незаконное посещение временно оккупированных территорий, угроза национальной безопасности и пр.

Также мы рассказывали, что изменится в Польше с 1 января 2027 года. Туристам придется больше платить за проживание в некоторых отелях. Речь идет о повышении местного налога и курортного сбора, которые взимаются с иностранцев за каждую ночь пребывания в заведении.