Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE

Грудень 2026 року не може похвалитися вагомими економічними або фінансовими нововведеннями. Перший місяць зими зазвичай супроводжується спокійною підготовкою до січня та очікуванням різдвяно-новорічних свят. Однак деяким українцям варто приготуватися до змін найближчим часом, оскільки вони стосуються роботодавців і бронювання.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне нововведення грудня 2026 року.

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Правила бронювання військовозобов'язаних

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил бронювання, затвердивши перехідний період для підприємств та організацій до 20 грудня 2026 року (постанова № 1452). Протягом місяця компаніям доведеться завершити адаптацію і привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

По-перше, рішення про критичність не будуть анульовані до вказаної дати, якщо їх строк завершився з 27 жовтня до дня набрання чинності новою постановою (або спливає раніше 20 грудня). Аналогічне правило стосується бронювань, оформлених через Дію для працівників цих підприємств.

"Координаційний центр уже погодив 100% оновлених критеріїв критичності. Органи влади мають переглянути видані рішення та уточнити, які підприємства зберігають статус за оновленими критеріями", — йдеться на Урядовому порталі.

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Ліміт на кількість заброньованих

Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів надалі можуть бронювати до 95% працівників. Однак уряд змінив базу розрахунку: тепер цей відсоток застосовують не до всієї чисельності штату, а до кількості військовозобов’язаних. Компанії мають час до 20 грудня, аби розібратися з питанням і дотриматися встановленого ліміту.

Критерії критичності також оновили, що несе певну загрозу для підприємств, яким видали позитивне рішення за старими нормами. В разі втрати статусу допускається повторне подання документів, якщо компанія відповідає іншим чинним критеріям.

Зауважимо, допускається збільшення ліміту бронювання для стратегічно важливого об'єкта. Таку рекомендацію може дати Координаційний центр за умови переконливого обґрунтування. Однак це не означає автоматичного перегляду ліміту — остаточне рішення залишається за контролюючим органом.

Що ще варто знати українцям

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