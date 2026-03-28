Главное нововведение апреля 2026: в Украине изменят выдачу больничных

В апреле 2026 года украинцев ждет главное нововведение месяца. Предусматриваются изменения в сфере оформления больничных, то есть листков нетрудоспособности. Планируется уточнить правила выдачи документа и усилить контроль со стороны Пенсионного фонда. Нововведение будет иметь реальное влияние на врачей, работодателей и сотрудников.

Система больничных будет изменена

1 апреля вступит в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно усовершенствования порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования".

Главные изменения для украинцев включают:

расширение полномочий контролирующего органа — ПФУ сможет проверять обоснованность оформления и продления больничных, а также привлекать врачей для оценки правильности медицинских заключений;

введение механизма финансовой ответственности врачей — если проверка установит выдачу документа без достаточных оснований, сотрудник понесет персональную ответственность, а медучреждению придется исправить нарушение или компенсировать средства;

утверждение регламентации использования бумажных бланков — закон определил случаи, когда врач может оформить именно бумажный листок нетрудоспособности.

Предусматривается создание многоуровневого механизма проверки медицинских заключений для борьбы с оформлением фиктивных больничных.

Последствия для украинцев на практике

Все участники процесса почувствуют изменения на практике. В частности работодатели столкнутся с уменьшением количества сомнительных или двойных выплат, однако процедура может усложниться из-за спора между врачом и контролирующим органом.

Для медицинских учреждений возрастет уровень ответственности — не только финансовой, но и административной. Ведь придется фиксировать и документально подтверждать каждое решение об оформлении листка нетрудоспособности.

Что касается сотрудников, нуждающихся в выплате, то их право на помощь не изменится. Однако сроки получения причитающейся суммы могут увеличиться из-за дополнительных проверок.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что апрель 2026 года принесет несколько важных финансовых нововведений украинцам. Во-первых, планируется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Во-вторых, сотрудники внешкольного образования смогут получать более высокие зарплаты. В-третьих, участники рынка небанковских финансовых услуг будут по-новому отчитываться перед контролирующим органом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят создать реестр банковских счетов. Это предусматривает законопроект, который должен приблизить Украину к вступлению в Единую зону платежей в евро. Доступ к информации получат различные учреждения и даже силовые ведомства.

Частые вопросы

Как оформить больничный в Украине?

Для оформления листка нетрудоспособности работник должен обратиться к семейному врачу. Специалист после осмотра пациента создает медицинское заключение в электронной системе здравоохранения, а затем — номер больничного от Пенсионного фонда. Эту комбинацию необходимо сообщить своему работодателю. Финансовая помощь доступна только застрахованным лицам.

Кто может получить больничные выплаты в Украине?

Выплаты в связи с временной нетрудоспособностью могут получить физические лица, подлежащие общеобязательному государственному социальному страхованию. Это украинцы, за которых ЕСВ платит работодатель или которые самостоятельно делают взносы в Пенсионный фонд. Право распространяется на сотрудников, физических лиц-предпринимателей, членов фермерских хозяйств и др.