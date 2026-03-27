Пенсии, больничные и акцизный налог: три главных нововведения апреля

Пенсионерки на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Апрель 2026 года принесет гражданам Украины несколько серьезных экономических и финансовых нововведений. В частности предусматривается введение строгой модели контроля больничных, индексация пенсионного обеспечения и установление повышенного минимального уровня акцизного налога. Не помешает подробнее узнать о каждом из этих изменений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие главные нововведения ждут украинцев в апреле.

Кому индексируют пенсии

Ежегодная индексация состоялась в марте 2026 года. А со следующего месяца, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ожидается перерасчет денежного обеспечения тех украинцев, которые продолжили работать после выхода на пенсию по возрасту.

То есть индексация коснется исключительно работающих пенсионеров. Это произойдет автоматически, дополнительно обращаться в ПФУ не нужно. Размер повышения не регламентирован, поскольку зависит от приобретенного страхового стажа.

Кстати, главное условие для перерасчета выплат — с момента последней индексации или назначения пенсии должно пройти не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Новая система больничных

В Украине вступят в силу изменения, прописанные в законе №4683-ІХ. Документ вносит существенные правки в правила оформления, проверки и контроля больничных, то есть листков нетрудоспособности. С 1 апреля предусматривается:

введение механизма финансовой ответственности врачей;

расширение контрольных полномочий ПФУ;

утверждение четкой регламентации использования бумажных бланков.

Во-первых, будет создан многоуровневый механизм проверки медицинских заключений, чтобы бороться с фиктивными больничными. Во-вторых, бумажные листки официально будут признавать основанием для выплат в конкретных случаях. В-третьих, Пенсионный фонд получит легальное право требовать возврата выплаченных денег в случае доказательства фиктивности больничного.

Коэффициент для акцизного налога

С 1 апреля 2026 года сумма акцизного налога на сигареты должна быть не меньше минимального налогового обязательства, умноженного на коэффициент 1,1. Это связано с показателями за 2025-й: тогда доля налога в цене сигарет составляла 58,8%. А закон требует применять коэффициент 1,1 в случае недостижения доли 60% за предыдущий год.

Это означает, что в приложении 2 к декларации по акцизному налогу предприниматели должны указать минимальное налоговое обязательство, увеличенное на коэффициент 1,1 (за апрель-декабрь 2026 года).

Ранее Новини.LIVE писали, что в марте 2026 года в Украине провели индексацию пенсий. Выросли минимальные выплаты: для лиц с инвалидностью вследствие войны — до 10 625-18 885 грн, для УБД — до 6 197 грн. Размер повышения составил не менее 100 грн и не более 2 595 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 1 марта в Украине обновились правила заполнения декларации по акцизному налогу. В частности приложение 5 исключили из документа. Из-за этого изменилась нумерация всех остальных приложений — она сместилась на одну позицию вверх.