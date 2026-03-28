Головне нововведення квітня 2026: в Україні змінять видачу лікарняних

Українські купюри різних номіналів і банківська картка.

У квітні 2026 року українців чекає головне нововведення місяця. Передбачаються зміни у сфері оформлення лікарняних, тобто листків непрацездатності. Планується уточнити правила видачі документа і посилити контроль з боку Пенсійного фонду. Нововведення матиме реальний вплив на лікарів, роботодавців і працівників.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне нововведення квітня 2026 року.

Система лікарняних буде змінена

1 квітня набере чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування".

Головні зміни для українців включають:

розширення повноважень контролюючого органу — ПФУ зможе перевіряти обґрунтованість оформлення і продовження лікарняних, а також залучати лікарів для оцінки правильності медичних висновків;

запровадження механізму фінансової відповідальності лікарів — якщо перевірка встановить видачу документа без достатніх підстав, працівник понесе персональну відповідальність, а медзакладу доведеться виправити порушення чи компенсувати кошти;

затвердження регламентації використання паперових бланків — закон чітко визначив випадки, коли лікар може оформити саме паперовий листок непрацездатності.

Передбачається створення багаторівневого механізму перевірки медичних висновків для боротьби з оформленням фіктивних лікарняних.

Читайте також:

Наслідки для українців на практиці

Всі учасники процесу відчують зміни на практиці. Зокрема роботодавці стикнуться зі зменшенням кількості сумнівних або подвійних виплат, однак процедура може ускладнитися через спір між лікарем і контролюючим органом.

Для медичних закладів зросте рівень відповідальності — не лише фінансової, але й адміністративної. Адже доведеться фіксувати та документально підтверджувати кожне рішення про оформлення листка непрацездатності.

Що стосується працівників, які потребують виплати коштів, то їх право на допомогу не зміниться. Проте строки одержання належної суми можуть збільшитися через додаткові перевірки.

Що ще варто знати українцям

Часті запитання

Як оформити лікарняний в Україні?

Для оформлення листка непрацездатності працівник повинен звернутися до сімейного лікаря. Спеціаліст після огляду пацієнта створює медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я, а згодом — номер лікарняного від Пенсійного фонду. Цю комбінацію необхідно повідомити своєму роботодавцеві. Фінансова допомога доступна лише застрахованим особам.

Хто може отримати лікарняні виплати в Україні?

Виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю можуть отримати фізичні особи, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Це українці, за яких ЄСВ сплачує роботодавець або які самостійно роблять внески в Пенсійний фонд. Право поширюється на працівників, фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств та ін.