Налоговые каникулы для бизнеса: Гетманцев дал понять, на что рассчитывать украинцам

Купюры гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE

Представители бизнеса должны регулярно уплачивать налоги для пополнения государственного бюджета. Но из-за активизации ударов россиян по складским помещениям, АЗС, супермаркетам и другим объектам предпринимательской деятельности остро встал вопрос о введении льгот. Речь идет о всеобщих налоговых каникулах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в интервью "РБК-Украина".

Возможны ли налоговые льготы для всего бизнеса

По словам главы профильного комитета Верховной Рады, сейчас необходимо обеспечить украинский бизнес государственной поддержкой. Например, расширить страхование, предложить альтернативные площадки для хранения товаров, увеличить кредиты по программе "5-7-9%" и пр.

"Но ввести общие налоговые каникулы для всего бизнеса невозможно, ведь тогда нам придется распустить армию, которая финансируется исключительно за счет наших внутренних налогов", — отметил Даниил Гетманцев.

То есть предпринимателям не стоит рассчитывать на новые льготы, однако они могут пользоваться уже существующими. Если российская ракета/дрон разрушат объект налогообложения — тот самый склад или производственное помещение — требование об уплате средств не возникает.

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Какие механизмы поддержки бизнеса действуют

По состоянию на 2026 год украинские компании, пострадавшие от обстрелов, могут рассчитывать на несколько эффективных механизмов поддержки. Во-первых, статья 100 Налогового кодекса предусматривает рассрочку или отсрочку денежных обязательств по решению министра финансов.

Во-вторых, юридические лица и ФЛП, понесшие убытки в результате полномасштабной войны, могут перенести сроки подачи отчетности или уплаты налогов, а также полностью освободиться от штрафных санкций за задержки. Такое право утверждено приказом Министерства финансов от 29.07.2022 г. № 225.

"Разрушенные склады, утраченное оборудование, уничтоженные первичные документы или логистические цепочки — это реалии, которые могут остановить деятельность любой компании. Но мы всегда готовы поддержать тех, кто оказался в затруднительном положении", — говорится на портале Государственной налоговой службы.

По последним данным, с начала полномасштабного вторжения России правом на временное освобождение от выполнения финансовых обязательств воспользовались более 11 тыс. плательщиков, а в течение 2026 года такой механизм поддержки был предоставлен почти 2,3 тыс. предпринимателям.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут измениться правила обжалования налоговых решений. Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому совершенствуются механизмы защиты прав плательщиков. Однако сначала за нововведение должны проголосовать народные депутаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторых украинцев могут освободить от уплаты пенсионного сбора. Речь идет о расходах при покупке объекта недвижимости. Льготу хотят предоставить гражданам, которые рассчитываются за новое жилье компенсационными средствами.