Податкові канікули для бізнесу: Гетманцев дав зрозуміти, на що розраховувати українцям

Купюри гривні в конверті. Фото: Новини.LIVE

Представники бізнесу повинні регулярно сплачувати податки для поповнення державного бюджету. Водночас через активізацію ударів росіян по складських приміщеннях, АЗС, супермаркетах та інших об’єктах підприємницької діяльності гостро постало питання запровадження пільг. Йдеться про загальні податкові канікули.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в інтерв’ю "РБК-Україна".

Чи можливі податкові пільги для всього бізнесу

За словами очільника профільного комітету Верховної Ради, наразі потрібно забезпечувати український бізнес державною підтримкою. Наприклад, розширити страхування, запропонувати альтернативні майданчики для зберігання товарів, збільшити кредити за програмою "5-7-9%" тощо.

"Але зробити загальні податкові канікули для всього бізнесу неможливо, бо тоді нам доведеться розпустити армію, яка фінансується виключно за рахунок наших внутрішніх податків", — зазначив Данило Гетманцев.

Тобто підприємцям не варто розраховувати на нові пільги, однак вони можуть користуватися вже існуючими. Якщо російська ракета/дрон зруйнують об'єкт оподаткування — той самий склад або виробниче приміщення — вимога зі сплати коштів не виникає.

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Які механізми підтримки бізнесу діють

Станом на 2026 рік українські компанії, що постраждали від обстрілів, можуть розраховувати на кілька ефективних механізмів підтримки. По-перше, стаття 100 Податкового кодексу передбачає розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань за рішенням міністра фінансів.

По-друге, юридичні особи та ФОПи, які зазнали збитків через повномасштабну війну, можуть перенести строки подання звітності чи сплати податків, а також повністю звільнитися від штрафних санкцій за затримки. Таке право затверджене наказом Міністерства фінансів від 29.07.2022 р. № 225.

"Зруйновані склади, втрачене обладнання, знищені первинні документи чи логістичні ланцюги — це реалії, які можуть зупинити діяльність будь-якої компанії. Але ми завжди готові підтримати тих, хто в скруті", — йдеться на порталі Державної податкової служби.

За останніми даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії правом на тимчасове звільнення від виконання фінансових зобов’язань скористалися понад 11 тис. платників, а протягом 2026 року такий механізм підтримки надали майже 2,3 тис. підприємців.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть змінитися правила оскарження податкових рішень. Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, згідно з яким удосконалюються механізми захисту прав платників. Однак спочатку за нововведення повинні проголосувати нардепи.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяких українців можуть звільнити від сплати пенсійного збору. Йдеться про витрати під час купівлі об’єкта нерухомого майна. Пільгу хочуть надати громадянам, які розраховуються за нове житло компенсаційними коштами.