Данные о счетах украинцев передадут Германии: что грозит получателям помощи

Люди на улицах Германии. Фото: Pexels

С 2025 года между Украиной и Германией действует автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Очередной обмен данными запланирован на 30 сентября 2026 года. Для украинцев, проживающих в Германии и получающих там социальную помощь, это важно, если у них есть деньги или имущество в Украине и они не сообщили об этом.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Anwalt.de.

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Что могут увидеть

При оформлении помощи необходимо сообщать об имуществе и доходах как в Германии, так и в Украине. Речь идет о:

деньгах на счетах и депозиты;

ценных бумагах и криптовалюте;

недвижимости и транспорте;

доле в бизнесе и задолженности, которые должны быть вам возвращены;

украинской пенсии;

доходе от аренды или предпринимательской деятельности.

Такие доходы тоже могут учитываться, даже если деньги поступают на украинский счет. Но это не означает, что при наличии квартиры или денег пособие сразу отберут. Сначала оценивают, можно ли использовать это имущество для жизни в Германии. Например, жилье на оккупированной территории может вообще не учитываться.

Что будет, если скрыть имущество

Если Jobcenter выяснит, что при оформлении пособия человек предоставил неполные или неверные данные, выплаты могут быть пересмотрены, а излишне выплаченные средства потребуют вернуть. Иногда проверка может охватывать предыдущие десять лет, а сумма возврата — быть очень значительной. Деньги могут удерживаться частями из будущих выплат — до 30 % от суммы.

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За ложные данные также возможен штраф до 5000 евро, а умышленное сокрытие имущества иногда может перерасти в уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Тогда грозит до пяти лет лишения свободы, а при особо тяжких обстоятельствах — до десяти лет.

Для иностранцев уголовный приговор может повлиять и на право на проживание. Особенно это касается осуждения за мошенничество с социальными выплатами.

Почему лучше сообщить самому

Если человек сам сообщает о счетах, имуществе или доходах и предоставляет документы, ситуация может рассматриваться как переплата, которую необходимо вернуть. Когда обман выявляет Jobcenter, к делу могут добавиться штрафные или уголовные последствия.

Добровольное раскрытие информации и возмещение ущерба могут учитываться и в ходе уголовного разбирательства. В частности, это важно для будущей натурализации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с какой суммой денег впустят в Германию. Если путешественник не может подтвердить цель и условия поездки документами, ему следует иметь 45 евро на каждый день пребывания. Для недельной поездки это составляет 315 евро, а подтвердить платежеспособность можно также банковской выпиской или гарантийным депозитом.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит оформление паспорта Германии. Стандартный документ для лиц от 24 лет стоит 70 евро, а для более молодых заявителей — 37,50 евро. Отдельно можно заказать срочное оформление, временный паспорт или документ на 48 страниц за дополнительную плату.