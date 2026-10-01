Дані про рахунки українців передадуть Німеччині: що загрожує одержувачам допомоги

Люди на вулицях Німеччини. Фото: Pexels

З 2025 року між Україною та Німеччиною працює автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Черговий обмін даними запланований на 30 вересня 2026 року. Для українців, які живуть у Німеччині та отримують там соцільну допомогу, це важливо, якщо вони мають гроші чи майно в Україні і не повідомили про це.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Anwalt.de.

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Що можуть побачити

Під час оформлення допомоги потрібно повідомляти про майно та доходи як у Німеччині, так і в Україні. Йдеться про:

гроші на рахунках і депозити;

цінні папери та криптовалюту;

нерухомість і транспорт;

частки у бізнесі та борги, які мають вам повернути;

українську пенсію;

дохід від оренди чи підприємницької діяльності.

Такі доходи теж можуть враховуватися, навіть якщо гроші приходять на український рахунок. Але це не означає, що за наявності квартири або грошей допомогу одразу заберуть. Спочатку оцінюють, чи можна скористатися цим майном для життя в Німеччині. Наприклад, житло на окупованій території може взагалі не враховуватися.

Що буде, якщо приховати майно

Якщо Jobcenter з’ясує, що під час оформлення допомоги людина подала неповні або неправильні дані, виплати можуть переглянути, а зайві гроші вимагатимуть повернути. Інколи перевірка може охоплювати попередні десять років, а сума повернення — бути дуже значною. Гроші можуть утримувати частинами з майбутніх виплат - до 30% з суми.

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За неправдиві дані також можливий штраф до 5000 євро, а навмисне приховування майна іноді може перейти в кримінальну справу за шахрайство. Тоді загрожуватиме до п’яти років ув’язнення, а за особливо тяжких обставин — до десяти років.

Для іноземців кримінальний вирок може вплинути й на право проживання. Особливо це стосується засудження за шахрайство з соціальними виплатами.

Чому краще повідомити самому

Якщо людина сама повідомляє про рахунки, майно чи доходи та надає документи, ситуація може розглядатися як переплата, яку потрібно повернути. Коли обман виявляє Jobcenter, до справи можуть додатися штрафні або кримінальні наслідки.

Добровільне розкриття та відшкодування збитків можуть враховуватися і під час кримінального провадження. Окремо це важливо для майбутньої натуралізації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою сумою грошей впустять до Німеччини. Якщо мандрівник не може підтвердити мету та умови поїздки документами, йому варто мати 45 євро на кожен день перебування. Для тижневої поїздки це становить 315 євро, а підтвердити платоспроможність можна також банківською випискою чи гарантійним депозитом.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує оформлення паспорта Німеччини. Стандартний документ для людей від 24 років коштує 70 євро, а для молодших заявників — 37,50 євро. Окремо можна замовити термінове оформлення, тимчасовий паспорт або документ на 48 сторінок за додаткову плату.