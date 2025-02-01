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Геймеры в восторге — лучшие компьютерные игры лишь за 10 долларов

1 февраля 2025 13:17
Елизавета Супивская - редактор
Компьютерные игры за 10 долларов – что выбрать в Steam и Epic Games
Компьютерная игра. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Геймерам непросто, ведь их хобби требует значительных финансовых вложений. И речь не о комплектовании мощного компьютера, а о ценах на игры. Как только появляется какая-то новинка, нужно искать деньги, чтобы купить ее в Steam или Epic Games. Хотя некоторые крутые игры стоят недорого, особенно если подождать скидки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие хорошие компьютерные игры стоят 10 долларов.

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Игры в Steam

Это онлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программного обеспечения от компании Valve. Он появился в далеком 2003 году, а сегодня является самым популярным интернет-магазином компьютерных игр. Плюс его используют инди-разработчики для распространения собственных неизвестных проектов.

На сайте представлено немало крутых игр. Геймеры могут приобрести как старые релизы, так и забронировать долгожданные новинки. Steam часто устанавливает скидки на популярные проекты, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с ними.

По состоянию на 1 февраля 2025 года украинцы могут потратить до 10 долларов (415 грн по официальному курсу НБУ) на такие культовые игры:

  • The Witcher 3: Wild Hunt — 145 грн (скидка 80%);
  • Raft — 279 грн;
  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — 296 грн (скидка 67%);
  • Red Dead Redemption 2 — 299 грн (скидка 80%);
  • Grand Theft Auto V — 313 грн;
  • Dark Souls: Remastered — 399 грн (скидка 50%);
  • Phasmophobia — 415 грн.
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    Игры до 10 долларов в Steam. Фото: скриншот
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    Игры до 10 долларов в Steam. Фото: скриншот
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    Игры до 10 долларов в Steam. Фото: скриншот
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    Игры до 10 долларов в Steam. Фото: скриншот
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    Игры до 10 долларов в Steam. Фото: скриншот
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Игры в Epic Games

Еще одна всемирно известная онлайн-платформа для загрузки компьютерных игр, разработанная одноименной американской компанией. Epic Games позволяет геймерам окунуться в вымышленный мир, регулярно проводя распродажи и устанавливая большие скидки на позиции в ассортименте магазина. По состоянию на 1 февраля всего за 10 долларов можно приобрести такие популярные игры:

  • GT Manager;
  • Dead Season;
  • Garden Witch Life;
  • The Inner World — The Last Wind Monk;
  • In Stars and Time;
  • The Front;
  • Fall of Porcupine;
  • Song Of The Prairie;
  • ArcRunner;
  • Card Shark и др.
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    Игры за 10 долларов в Epic Games. Фото: скриншот
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    Игры за 10 долларов в Epic Games. Фото: скриншот
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    Игры за 10 долларов в Epic Games. Фото: скриншот
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    Игры за 10 долларов в Epic Games. Фото: скриншот
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    Игры за 10 долларов в Epic Games. Фото: скриншот
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Напомним, Nintendo официально анонсировала выход новой игровой консоли Switch 2, которая получит обновленный дизайн, усовершенствованные технические характеристики и улучшенный функционал. Устройство будет оснащено увеличенным 8-дюймовым экраном, что сделает игровой процесс еще более увлекательным.

Также мы писали, что грандиозная выставка CES 2025, которая состоялась в Лас-Вегасе, завершилась важным событием для фанатов технологий — презентацией новых устройств Samsung на Galaxy Unpacked. Плюс там представили инновационные смартфоны, мощные графические процессоры и уникальные ноутбуки.

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