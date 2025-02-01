Комп’ютерні ігри за 10 доларів – що обрати у Steam та Epic Games

Комп'ютерна гра. Фото: Unsplash

Геймерам непросто, бо їхнє хобі вимагає значних фінансових вкладень. І йдеться не про комплектування потужного комп’ютера, а про ціни на ігри. Як тільки з’являється якась новинка, потрібно шукати гроші, щоб купити її у Steam або Epic Games. Хоча деякі круті ігри коштують недорого, особливо якщо почекати на знижки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які хороші комп’ютерні ігри коштують 10 доларів.

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Ігри у Steam

Це онлайн-сервіс цифрового поширення відеоігор і програмного забезпечення від компанії Valve. Він з’явився в далекому 2003 році, а сьогодні є найпопулярнішим інтернет-магазином комп'ютерних ігор. Плюс його використовують інді-розробники для поширення власних невідомих проєктів.

На сайті представлено чимало крутих ігор. Геймери можуть придбати як старі релізи, так і забронювати довгоочікувані новинки. Steam часто встановлює знижки на популярні проєкти, щоб якомога більше людей змогли познайомитися з ними.

Станом на 1 лютого 2025 року українці можуть витратити до 10 доларів (415 грн за офіційним курсом НБУ) на такі культові ігри:

The Witcher 3: Wild Hunt — 145 грн (знижка 80%);

Raft — 279 грн;

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — 296 грн (знижка 67%);

Red Dead Redemption 2 — 299 грн (знижка 80%);

Grand Theft Auto V — 313 грн;

Dark Souls: Remastered — 399 грн (знижка 50%);

Phasmophobia — 415 грн.

Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот

Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот

Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот

Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот

Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот 1 / 5

Ігри в Epic Games

Ще одна всесвітньо відома онлайн-платформа для завантаження комп’ютерних ігор розроблена однойменною американською компанією. Epic Games дозволяє геймерам поринути у вигаданий світ, регулярно проводячи розпродажі та встановлюючи великі знижки на позиції в асортименті магазину. Станом на 1 лютого лише за 10 доларів можна придбати такі популярні ігри:

GT Manager;

Dead Season;

Garden Witch Life;

The Inner World - The Last Wind Monk;

In Stars and Time;

The Front;

Fall of Porcupine;

Song Of The Prairie;

ArcRunner;

Card Shark тощо.

Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот

Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот

Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот

Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот

Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот 1 / 5

Нагадаємо, Nintendo офіційно анонсувала вихід нової ігрової консолі Switch 2, яка отримає оновлений дизайн, вдосконалені технічні характеристики та покращений функціонал. Пристрій буде оснащений збільшеним 8-дюймовим екраном, що зробить ігровий процес ще більш захопливим.

Також ми писали, що грандіозна виставка CES 2025, яка відбулася в Лас-Вегасі, завершилася важливою подією для фанатів технологій — презентацією нових пристроїв Samsung на Galaxy Unpacked. Плюс там представили інноваційні смартфони, потужні графічні процесори та унікальні ноутбуки.