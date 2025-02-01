Комп’ютерні ігри за 10 доларів – що обрати у Steam та Epic Games

Геймери у захваті — найкращі комп’ютерні ігри лише за 10 доларів
Геймерам непросто, бо їхнє хобі вимагає значних фінансових вкладень. І йдеться не про комплектування потужного комп’ютера, а про ціни на ігри. Як тільки з’являється якась новинка, потрібно шукати гроші, щоб купити її у Steam або Epic Games. Хоча деякі круті ігри коштують недорого, особливо якщо почекати на знижки.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які хороші комп’ютерні ігри коштують 10 доларів.
Ігри у Steam
Це онлайн-сервіс цифрового поширення відеоігор і програмного забезпечення від компанії Valve. Він з’явився в далекому 2003 році, а сьогодні є найпопулярнішим інтернет-магазином комп'ютерних ігор. Плюс його використовують інді-розробники для поширення власних невідомих проєктів.
На сайті представлено чимало крутих ігор. Геймери можуть придбати як старі релізи, так і забронювати довгоочікувані новинки. Steam часто встановлює знижки на популярні проєкти, щоб якомога більше людей змогли познайомитися з ними.
Станом на 1 лютого 2025 року українці можуть витратити до 10 доларів (415 грн за офіційним курсом НБУ) на такі культові ігри:
- The Witcher 3: Wild Hunt — 145 грн (знижка 80%);
- Raft — 279 грн;
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — 296 грн (знижка 67%);
- Red Dead Redemption 2 — 299 грн (знижка 80%);
- Grand Theft Auto V — 313 грн;
- Dark Souls: Remastered — 399 грн (знижка 50%);
- Phasmophobia — 415 грн.
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Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот
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Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот
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Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот
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Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот
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Ігри до 10 доларів у Steam. Фото: скриншот
Ігри в Epic Games
Ще одна всесвітньо відома онлайн-платформа для завантаження комп’ютерних ігор розроблена однойменною американською компанією. Epic Games дозволяє геймерам поринути у вигаданий світ, регулярно проводячи розпродажі та встановлюючи великі знижки на позиції в асортименті магазину. Станом на 1 лютого лише за 10 доларів можна придбати такі популярні ігри:
- GT Manager;
- Dead Season;
- Garden Witch Life;
- The Inner World - The Last Wind Monk;
- In Stars and Time;
- The Front;
- Fall of Porcupine;
- Song Of The Prairie;
- ArcRunner;
- Card Shark тощо.
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Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот
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Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот
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Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот
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Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот
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Ігри за 10 доларів в Epic Games. Фото: скриншот
Нагадаємо, Nintendo офіційно анонсувала вихід нової ігрової консолі Switch 2, яка отримає оновлений дизайн, вдосконалені технічні характеристики та покращений функціонал. Пристрій буде оснащений збільшеним 8-дюймовим екраном, що зробить ігровий процес ще більш захопливим.
Також ми писали, що грандіозна виставка CES 2025, яка відбулася в Лас-Вегасі, завершилася важливою подією для фанатів технологій — презентацією нових пристроїв Samsung на Galaxy Unpacked. Плюс там представили інноваційні смартфони, потужні графічні процесори та унікальні ноутбуки.
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