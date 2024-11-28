Печь, камин и грубка – как украинцы отапливали дома 100 лет назад

Дом в украинском селе. Фото: ToursDeKiev

Во многих украинских домах до сих пор остались традиционные печи, которыми в XIX-ХХ веках отапливали помещения. И сегодня они служат не хуже, чем 100-150 лет назад. В древности обогрев жилья был тесно связан с природными условиями, доступными материалами, уровнем быта и культурными особенностями каждого региона.

Кандидат исторических наук и доцент кафедры всемирной истории Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Елена Кожолянко рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, как украинцы когда-то отапливали свои дома.

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Основные виды печей

Главным источником тепла в доме была печь, используемая также для приготовления пищи и других бытовых нужд. Традиционно это массивное сооружение из глины, с помощью которого обогревали дом, сушили одежду, осуществляли лечебные процедуры, готовили блюда и т.д. Существовало несколько разновидностей печей, в частности:

голландка;

камин;

печь-камин;

грубка.

"Голландки как компактный вариант печи появились позже. Они занимали меньше места в доме, были эффективными и удобными в эксплуатации. Каминами пользовались состоятельные украинцы, их также ставили в общественных зданиях. Они добавляли помещению особого шарма и уюта, но были менее действенными для обогрева больших комнат", — отметила экспертка.

Печь-камин — это комбинированный вариант отопительного прибора, а грубки — мобильные и меньшие по размеру. Ими обогревали отдельные комнаты или небольшие помещения, часто использовали в хозяйственных постройках.

Из чего строили печи для отопления

При строительстве печи применяли местные природные материалы. Как уточнила Елена Кожолянко, выбор зависел от региона, доступности ресурсов и мастерства печника. Основными материалами были глина, кирпич и камень. Глина хорошо удерживала тепло, но процесс возведения требовал знаний и опыта.

"Сначала строили фундамент, затем выкладывали стены. Особое внимание уделяли формированию топки, дымохода и лежанки. После того, как печь была выложена, ее сушили в течение нескольких дней, а затем обжигали дровами. Позже, с развитием производства строительных материалов, в ход пошли кирпич и камень, что обеспечивало долговечность конструкции", — добавила Елена.

Внешний вид печей мог отличаться в разных регионах Украины, учитывая климатические условия, доступность ресурсов и местные традиции. Например, в лесостепной зоне преобладали большие массивные конструкции, хорошо удерживавшие тепло. В целом люди серьезно подходили к выбору материалов, поскольку от этого зависела долговечность сооружения и функциональность.

Чем обогревали дома 100 лет назад

Опять же, это зависело от климата и доступности природных ресурсов. Самый распространенный вид топлива, как и сейчас, — дрова. Они обеспечивали высокую теплотворную способность, долго горели, поэтому годились как для отопления, так и для бытовых нужд (приготовления пищи, сушки одежды и т.п.).

Еще один доступный тогда материал — торф, которого было достаточно в регионах с болотами, в частности Полесье. Правда, им невозможно растопить печь, поэтому использовали преимущественно для поддержания температуры.

Как ни странно, прекрасно шли в расход сельскохозяйственные отходы: солома, шелуха, кукурузные кочаны и другие растительные остатки. Их сначала высушивали, а затем применяли в качестве примеси к дровам. Если дерева не хватало, могли обойтись исключительно отходами.

В разных регионах Украины прослеживались собственные особенности отопления:

Лесостепь и Полесье — дрова (печи строили массивные, чтобы влезало как можно больше ресурса);

степные районы — торф и солома (лесов там меньше, а печи были компактными);

горные районы Карпат — дрова (использовали разные виды древесины, даже ветки и кустарники).

"С развитием промышленности и урбанизации произошли значительные изменения в системах отопления. Со временем начали появляться новые материалы и технологии, такие как металлические печи, центральное отопление и газовые обогреватели. Однако традиционные печи еще долгое время оставались неотъемлемой частью украинского села", — констатировала Елена Кожолянко.

Можно заключить, что печь 100-150 лет назад имела не только утилитарное значение, но и символическое. Она олицетворяла фундаментальные ценности украинцев, была мощным сакральным символом, а не обычным предметом быта. В настоящее время, когда изменился образ жизни и появились современные системы отопления, печи во многих домах до сих пор выполняют свою функцию, оставаясь важной частью нашего культурного наследия.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут отапливать дома не только газом, ведь не каждое здание оснащено соответствующими коммуникациями, особенно в сельских местностях. Существуют хорошие альтернативы — дрова и уголь, хотя и стоят недешево.

Также мы писали, что чаще всего украинцы используют для отопления дрова твердых пород, потому что они дольше горят и выделяют больше тепла. Однако не все граждане знают, какой древесиной лучше не топить печи, поскольку эффект будет минимальным.