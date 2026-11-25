Женщина готовит на газовой плите. Фото: Pexels

В осенне-зимний период расходы на природный газ становятся более заметными, особенно если домохозяйство использует его не только для приготовления пищи, но и для отопления. К переплатам за "голубое топливо" могут приводить различные факторы, один из которых — нерациональное использование газовой плиты. Впрочем, уменьшить сумму счета вполне реально, и для этого не требуются ни вложения, ни особые навыки.

Как сократить расходы на газ, разбирались Новини.LIVE.

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Переход на выгодный тариф

По данным проекта "ГазПравда", на украинском рынке работает 8 компаний, поставляющих газ населению. Они предлагают как коммерческие месячные тарифы, так и более выгодные годовые цены. В зависимости от поставщика месячные предложения в ноябре составляют от 8,46 до 27,50 грн за кубометр.

Потребители, которые платят за газ больше, могут перейти на годовой тариф "Фиксированный" ГК "Нафтогаз Украина", который составляет 7,96 грн за кубометр. Цена гарантированно не изменится до конца отопительного сезона — 30 апреля 2027 года.

Дополнительно снизить счета поможет изменение простых бытовых привычек, например, при приготовлении пищи.

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Правильная посуда и конфорка

Если конфорка большая, а диаметр дна кастрюли или сковороды маленький, часть тепла не используется для нагрева поверхности, и топливо тратится впустую. Рекомендуется выбирать конфорку соответствующего размера и контролировать пламя, чтобы оно не выходило за пределы посуды.

Стоит использовать крышки

Кастрюля с водой закипит быстрее, если накрыть ее крышкой, ведь тепло будет удерживаться внутри. Банально, но это работает: на закипание уйдет меньше времени, а значит, и газа. За каждый раз приготовления пищи экономия будет незначительной, однако в годовом исчислении цифры могут удивить.

Кроме того, после закипания стоит уменьшить огонь до минимального уровня и продолжать готовить. Максимальный огонь не обязательно ускорит приготовление блюда, но точно увеличит расход газа.

Скороварка для длительной варки

Для приготовления блюд, требующих длительного варки, хорошим решением может стать скороварка, которая ускорит процесс благодаря герметичности и повышенному давлению внутри посуды.

Если правильно использовать скороварку, время приготовления может существенно сократиться, а вместе с тем сократится и расход газа. Однако важно не игнорировать инструкции производителя и соблюдать все правила.

Уход за плитой

После установки газовой плиты ею могут годами пользоваться без должного ухода, но важные нюансы могут быть незаметны для глаза. Из-за остатков пищи, нагара и жира отверстия горелок могут загрязняться, что нарушает равномерность пламени. В результате плита вроде бы работает, но на закипание того же чайника уходит больше времени и газа.

Чтобы избежать таких ненужных затрат, следует регулярно очищать плиту, следуя рекомендациям производителя, или же вызвать соответствующих специалистов. Понять, что пришло время вызвать мастера, очень просто: нужно обратить внимание на пламя — оно может быть нестабильным и приобретать желтый оттенок.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что "Нафтогаз" не будет принимать показания счетчиков. Компания приостанавливает работу соответствующих сервисов на своем сайте. В то же время с 1 декабря у потребителей останется немало способов передавать данные.

Также Новини.LIVE сообщали, что стоимость доставки газа будет пересчитана. Украинцы получат обновленные счета с 1 января 2027 года. Для некоторых потребителей размер платежа может увеличиться.