Жінка готує на газовій плиті. Фото: Pexels

В осінньо-зимовий період витрати на природний газ стають особливо відчутними, особливо, якщо домогосподарство використовує його не тільки для приготування їжі, а й для опалення. До переплат за "блакитне паливо" можуть призводити різні фактори, один з яких — нераціональне використання газової плити. Втім зменшити платіжку цілком реально і для цього не потрібні ні вкладення, ні особливі навички.

Як скоротити витрати на газ, розбиралися Новини.LIVE.

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Перехід на вигідний тариф

За даними проєкту "ГазПравда", на українському ринку працює 8 компаній, які постачають газ населенню. Вони пропонують як комерційні місячні тарифи, так і вигідніші річні ціни. Залежно від постачальника місячні пропозиції у листопаді становлять від 8,46 до 27,50 грн за кубометр.

Споживачі, які платять за газ більше, можуть перейти на річний тариф "Фіксований" ГК "Нафтогаз Україна", який становить 7,96 грн за кубометр. Ціна гарантовано не змінюватиметься до кінця опалювального сезону — 30 квітня 2027 року.

Додатково зменшити платіжки допоможе зміна простих побутових звичок, наприклад, під час приготування їжі.

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Правильний посуд та конфорка

Якщо конфорка велика, а діаметр дна каструлі або сковороди малий, частина тепла не використовується для нагріву поверхні й паливо витрачається марно. Рекомендується обирати пальник відповідного розміру та контролювати полум'я аби воно не виходило за межі посуду.

Варто використовувати кришки

Каструля з водою закипить швидше, якщо її накрити кришкою, адже тепло буде утримуватися всередині. Банально, але це працює, адже на закипання піде менше часу, а отже й газу. За кожен раз приготування їжі економія буде незначною, однак в розрізі року цифри можуть здивувати.

Крім того, після закипання варто зменшити вогонь до мінімального рівня та продовжувати готувати. Максимальний вогонь не обов'язково пришвидшить приготування страви, але точно збільшить витрату газу.

Скороварка для тривалого варіння

Для приготування страв, які потребують тривалого варіння, гарним рішенням може стати скороварка, яка прискорить процес завдяки герметичності та підвищеному тиску всередині посуду.

Якщо правильно використовувати скороварку, час приготування може суттєво зменшитися, а разом з тим скоротиться й споживання газу. Однак важливо не ігнорувати інструкції виробника та дотримуватися всіх правил.

Обслуговування плити

Після встановлення газової плити її можуть роками використовувати без належного догляду, але важливі нюанси можуть бути непомітні оку. Через залишки їжі, нагар та жир отвори пальників можуть забруднюватися, що порушує рівномірність полум'я. В результаті плита наче працює, але на закипання того ж чайника витрачається більше часу та газу.

Щоб уникати таких недоречних витрат, варто регулярно очищувати плиту, дотримуючись рекомендацій виробника або ж викликати відповідних фахівців. Зрозуміти, що настав час викликати майстра дуже просто, потрібно звернути увагу на полум'я — воно може бути нестабільним та змінювати колір на жовтий.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що "Нафтогаз" не прийматиме показники лічильників. Компанія зупиняє роботу відповідних сервісів на своєму сайті. Водночас з 1 грудня у споживачів залишиться чимало способів передавати дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вартість доставки газу перерахують. Українці отримають оновлені платіжки з 1 січня 2027 року. Для деяких споживачів розмір платежу може збільшитися.