Гоночный болид. Фото: УНИАН

Сезон Формулы-1 2026 года подходит к концу. Однако болельщики ещё могут посетить две гонки чемпионата — в Катаре и Абу-Даби. А для самих украинцев это может стать хорошей возможностью съездить отдохнуть. На официальном сайте билеты на финал сезона стоят от сотни до нескольких тысяч евро.

По каким ценам можно приобрести билеты и от чего зависит ценовая политика — выясняли Новини.LIVE.

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Сколько стоят билеты на Гран-при Катара

Гран-при Катара состоится 27–29 ноября на международном автодроме Лусайл. На официальном сайте билеты на этот этап продаются от 186,90 евро, что составляет примерно 9 200 гривен. Однако при такой цене болельщикам стоит учесть, что месторасположение будет не самым близким.

Те, кому важно чувствовать себя частью гонки, могут выбрать места поближе. Однако стоимость билетов при этом увеличивается в разы — от 300 до 602 евро, что составляет примерно от 14 765 до 29 630 гривен.

Схема расположения мест. Фото: скриншот

Схема расположения мест. Фото: скриншот

Схема расположения мест. Фото: скриншот

Схема расположения мест. Фото: скриншот 1 / 4







Самый дорогой финал в Абу-Даби

Последний этап сезона запланирован на 4–6 декабря 2026 года. Гран-при Абу-Даби пройдет на трассе Yas Marina.

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В официальном магазине F1 стартовая цена билетов составляет 2 147,07 евро, что примерно равно 105 662 гривнам. Это значительно дороже, чем билеты на гонку в Катаре.

Однако есть и VIP-места за несколько тысяч евро. Одним из таких является отдельный абонемент "Shams Suite" за 3 405,22 евро, что составляет примерно 167 573 гривны. Прямо из этого номера можно полюбоваться событиями на самой длинной прямой гонки и на 5-м повороте, который является самым сложным шпильковым поворотом трассы. Покупатели также получают возможность насладиться блюдами мирового класса и получить доступ к фан-зоне.

Что стоит учесть

Следует учитывать, что большинство этапов сезона 2026 года уже состоялись. В календаре остаются только Катар и Абу-Даби. Цены на билеты могут меняться в зависимости от спроса и количества свободных мест. Поэтому перед оплатой необходимо проверить актуальную стоимость непосредственно на официальном сайте.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что стоит увидеть украинцам в Европе. Летом 2027 года можно рассмотреть Францию. Цены за ночь в отелях у Средиземного моря начинаются от 1 500 гривен при условии заблаговременного бронирования.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоят билеты на аттракционы в Буковеле. Помимо всем известных ски-пассов, украинцы могут рассмотреть родельбан, смотровые подъемники и многие другие виды развлечений. Цены могут колебаться от пары сотен гривен.