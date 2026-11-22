Гоночний болід. Фото: УНІАН

Сезон Формули-1 2026 року наближається до завершення. Проте вболівальники ще можуть потрапити на дві гонки чемпіонату — у Катарі та Абу-Дабі. А для самих українців це може стати хорошою можливістю поїхати відпочити. На офіційному сайті квитки на фінал сезону стартують від сотні до декількох тисяч євро.

За якими цінами можна придбати квитки та від чого залежить цінова політика — дізнавались Новини.LIVE.

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Скільки коштують квитки на Гран-прі Катару

Гран-прі Катару відбудеться 27-29 листопада на міжнародному автодромі Лусаїл. На офіційному сайті квитки на цей етап продають від 186,90 євро, що приблизно 9 200 гривень. Проте за таку ціну вболівальникам варто врахувати, що місцерозташування буде не найближче.

Для тих, кому важливо відчувати себе частиною перегонок, можуть взяти місця поближче. Однак і вартість квитків збільшується в рази — від 300 до 602 євро, що приблизно від 14 765 до 29 630 гривень.

Схема розміщення місць. Фото: скриншот

Схема розміщення місць. Фото: скриншот

Схема розміщення місць. Фото: скриншот

Схема розміщення місць. Фото: скриншот 1 / 4







Найдорожчий фінал в Абу-Дабі

Останній етап сезону запланований на 4-6 грудня 2026 року. Гран-прі Абу-Дабі відбудеться на трасі Yas Marina.

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На офіційному магазині F1 стартова ціна квитків становить 2 147,07 євро, що приблизно 105 662 гривень. Це значно дорожче, ніж перепустки на гонку в Катарі.

Однак є і VIP-місця за декілька тисяч євро. Одним з таких є окремий абонемент "Shams Suite" за 3 405,22 євро, що приблизно 167 573 гривні. З самого номеру помилуватися подіями на найдовшій прямій гонки та повороті 5, який є найскладнішою шпилькою траси. Покупці також мають можливість насолодитися стравами світового класу і доступ до фан-зони.

Що варто врахувати

Треба враховувати, що більшість етапів сезону 2026 року вже відбулися. В календарі залишаються лише Катар та Абу-Дабі. Ціни на квитки можуть змінюватися залежно від попиту та кількості вільних місць. Тому перед оплатою потрібно перевірити актуальну вартість безпосередньо на офіційному сайті.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що варто побачити українцям в Європі. У 2027 році влітку можна розглянути Францію. Ціни за ніч в готелях біля Середземного моря стартують від 1 500 гривень за умови завчасного бронювання.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують квитки атракціони в Буковелі. Крім всім відомих скі-пасів, українці можуть розглянути родельбан, оглядові витяги та багато інших видів розваг. Ціни можуть коливатись від пару сотень гривень.