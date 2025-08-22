Сколько надо хранить первичные документы ФЛП — сроки давности и штрафы в 2025

Первичные документы ФЛП. Фото: Pexels

Одна из самых распространенных проблем предпринимателей, из-за которой ФЛП могут оштрафовать, — это отсутствие первичных документов. Не все представители бизнеса знают, сколько по закону необходимо хранить накладные, декларации и акты. Налоговая во время проверок имеет право требовать предоставления документов за несколько лет.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Сколько лет хранить документы ФЛП

Статья 44.1 Налогового кодекса очертила официальные сроки хранения первичных документов для физических лиц-предпринимателей:

2555 дней — информацию, необходимую для осуществления налогового контроля, в частности относительно трансфертного ценообразования контролируемыми иностранными компаниями и нерезидентами;

1825 дней — первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность, другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов/сборов, ведение которых осуществляют плательщики налога на прибыль, неприбыльные организации и юридические лица на упрощенной системе;

1095 дней — другие документы, на которые не распространяются требования подпунктов 44.3.1 и 44.3.2;

1095 дней — документы, связанные с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, включая разрешительные документы.

В целом срок давности для ФЛП составляет 3 года. За этот период контролирующий орган может привлечь предпринимателя к ответственности за нарушение законодательства. Однако имеем влияние карантинных и военных пауз, из-за которых сроки хранения растянулись на 7 лет.

"Основываясь на анализе судебной практики и реальных кейсов проверок, безопаснее всего хранить документы минимум 5 лет. Для максимальной безопасности стоит рассмотреть 7-летний срок, особенно если деятельность связана с большими суммами или сложными операциями", — отметил Богдан Янкив.

В теории налоговая может запросить документы с 2018 года. Это касается договоров с клиентами, актов выполненных работ, товарных накладных, деклараций, банковских выписок, платежных инструкций и пр. Но на практике контролирующий орган редко накладывает штрафы за нарушение такого срока давности, потому что существуют проигрышные судебные кейсы.

Какой размер штрафа для ФЛП

Традиционная сумма для большинства ФЛП — 1020 грн. Но для предпринимателей, которые производят/продают товары из рисковых групп, финансовая санкция намного строже. Речь идет о:

технике (сложных технических устройствах);

ювелирных изделиях;

лекарственных средствах.

Отсутствие первичных документов приведет к наложению штрафа в размере 100% от стоимости реализованной продукции. Это касается даже ФЛП, которые продают подержанную технику или украшения с драгоценными камнями/металлами.

