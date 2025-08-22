Відео
Головна Економіка ФОПів можуть оштрафувати на великі суми — за чим треба слідкувати

ФОПів можуть оштрафувати на великі суми — за чим треба слідкувати

Дата публікації: 22 серпня 2025 11:17
Скільки треба зберігати первинні документи ФОП — строки давності і штрафи у 2025
Первинні документи ФОП. Фото: Pexels

Одна з найпоширеніших проблем підприємців, через яку ФОП можуть оштрафувати, — це відсутність первинних документів. Не всі представники бізнесу знають, скільки за законом необхідно зберігати накладні, декларації та акти. Податкова під час перевірок має право вимагати надання документів за кілька років.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Скільки років зберігати документи ФОП

Стаття 44.1 Податкового кодексу окреслила офіційні строки зберігання первинних документів для фізичних осіб-підприємців:

  • 2555 днів — інформацію, необхідну для здійснення податкового контролю, зокрема щодо трансфертного ціноутворення контрольованими іноземними компаніями та нерезидентами;
  • 1825 днів — первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків/зборів, ведення яких здійснюють платники податку на прибуток, неприбуткові організації та юридичні особи на спрощеній системі;
  • 1095 днів — інші документи, на які не поширюються вимоги підпунктів 44.3.1 та 44.3.2;
  • 1095 днів — документи, пов’язані з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи.

Загалом строк давності для ФОПів становить 3 роки. За цей період контролюючий орган може притягнути підприємця до відповідальності за порушення законодавства. Водночас маємо вплив карантинних і воєнних пауз, через які строки зберігання розтягнулися на 7 років.

"Базуючись на аналізі судової практики та реальних кейсів перевірок, найбезпечніше зберігати документи мінімум 5 років. Для максимальної безпеки варто розглянути 7-річний строк, особливо якщо діяльність пов’язана з великими сумами чи складними операціями", — зауважив Богдан Янків.

В теорії податкова може запитати документи з 2018 року. Це стосується договорів із клієнтами, актів виконаних робіт, товарних накладних, декларацій, банківських виписок, платіжних інструкцій тощо. Але на практиці контролюючий орган рідко накладає штрафи за порушення такого строку давності, бо існують програшні судові кейси.

Який розмір штрафу для ФОП

Традиційна сума для більшості ФОПів — 1020 грн. Але для підприємців, які виробляють/продають товари з ризикових груп, фінансова санкція набагато суворіша. Йдеться про:

  • техніку (складні технічні пристрої);
  • ювелірні вироби;
  • лікарські засоби.

Відсутність первинних документів призведе до накладання штрафу в розмірі 100% від вартості реалізованої продукції. Це стосується навіть ФОПів, які продають вживану техніку чи прикраси з дорогоцінним камінням/металами.

Нагадаємо, деяких українців звільнили від сплати податків, зокрема єдиного соціального внеску, військового збору, ПДФО та єдиного податку. Пільгою можуть користуватися мобілізовані ФОПи в період служби.

Також ми писали, що Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City для підприємств оборонно-промислового комплексу. Бізнес може розраховувати на податкові пільги, спрощення митних процедур та інші державні гарантії.

ФОП Податкова служба штрафи документи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
