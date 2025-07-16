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Главная Экономика ФЛП ждут повышенные штрафы — за что придется отвечать

ФЛП ждут повышенные штрафы — за что придется отвечать

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 14:17
Жесткие штрафы для ФЛП с 1 августа — за какие ошибки придется поплатиться
Купюра номиналом 1000 грн. Фото: НБУ/Flickr

С 1 августа 2025 года для физических лиц-предпринимателей вернут полные финансовые санкции за нарушение правил использования РРО/ПРРО. Возникает вопрос, за какую халатность ФЛП грозят штрафы и сколько придется платить совсем скоро.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном блоге.

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За какие нарушения грозят штрафы

Ответственность ждет предпринимателей, которые по закону обязаны использовать регистратор расчетных операций. Это почти все ФЛП, принимающие наличные или осуществляющие безналичные операции с помощью платежных карточек, электронных денег и др.

Повышенные штрафы с августа 2025 года ждут представителей бизнеса, которые:

  • до сих пор не зарегистрировали РРО;
  • проводят через регистратор не все расчеты;
  • указывают меньшую сумму, нежели реальная стоимость товара/услуги;
  • не выдают фискальные чеки (бумажные или электронные);
  • выдают чеки неправильной формы, с отсутствием хотя бы одного обязательного реквизита;
  • допускают ошибки в кодировании подакцизных товаров (алкоголя, табака, горючего).

"Незначительные неточности в названии товара, которые не мешают его идентифицировать, обычно не приводят к штрафам. Также не штрафуют за отсутствие данных платежного терминала, если нет технической возможности совместить его с РРО", — отметил Богдан Янкив.

Указанные нарушения расцениваются налоговиками как прямое сокрытие дохода и уклонение от уплаты налогов. Поэтому и ответственность за ошибки, даже совершенные случайно, должна быть максимальной.

Какие штрафы ждут с 1 августа

Несоблюдение правил использования РРО по состоянию на июль 2025 года карается финансовым взысканием в размере 25% стоимости товаров (работ, услуг). Уже со следующего месяца вернутся полные штрафы:

  • за первое нарушение — 100% стоимости;
  • за каждое последующее нарушение — 150% стоимости.

"Следующее нарушение — не обязательно выявленное во время второй проверки. Каждая невыдача чека является отдельным нарушением. Во время одной проверки инспектор может зафиксировать несколько нарушений, и каждое, кроме первого, будет считаться повторным", — уточнил специалист.

Например, расчет общей суммы штрафа будет выглядеть так: три проданных без фискального чека товара на сумму по 500 грн каждый влечет санкцию в размере 2 000 грн (штраф 500 грн (100%) за первый продукт + 750 грн (150%) за второй + 750 грн (150%) за третий).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июле 2025 года мобилизованных ФЛП и служащих по контракту освободили от уплаты налогов. Речь идет о НДФЛ, едином социальном взносе, военном сборе и едином налоге. Долги в период службы начислять не будут.

Также мы писали, что некоторым предпринимателям грозит заключение в июле. Уголовная ответственность для ФЛП наступает в случае фальсификации официальных документов и осуществления финансовых операций для отмывания доходов.

ФЛП товары штрафы предприниматели РРО
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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