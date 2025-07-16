Жесткие штрафы для ФЛП с 1 августа — за какие ошибки придется поплатиться

ФЛП ждут повышенные штрафы — за что придется отвечать
С 1 августа 2025 года для физических лиц-предпринимателей вернут полные финансовые санкции за нарушение правил использования РРО/ПРРО. Возникает вопрос, за какую халатность ФЛП грозят штрафы и сколько придется платить совсем скоро.
Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив в собственном блоге.
За какие нарушения грозят штрафы
Ответственность ждет предпринимателей, которые по закону обязаны использовать регистратор расчетных операций. Это почти все ФЛП, принимающие наличные или осуществляющие безналичные операции с помощью платежных карточек, электронных денег и др.
Повышенные штрафы с августа 2025 года ждут представителей бизнеса, которые:
- до сих пор не зарегистрировали РРО;
- проводят через регистратор не все расчеты;
- указывают меньшую сумму, нежели реальная стоимость товара/услуги;
- не выдают фискальные чеки (бумажные или электронные);
- выдают чеки неправильной формы, с отсутствием хотя бы одного обязательного реквизита;
- допускают ошибки в кодировании подакцизных товаров (алкоголя, табака, горючего).
"Незначительные неточности в названии товара, которые не мешают его идентифицировать, обычно не приводят к штрафам. Также не штрафуют за отсутствие данных платежного терминала, если нет технической возможности совместить его с РРО", — отметил Богдан Янкив.
Указанные нарушения расцениваются налоговиками как прямое сокрытие дохода и уклонение от уплаты налогов. Поэтому и ответственность за ошибки, даже совершенные случайно, должна быть максимальной.
Какие штрафы ждут с 1 августа
Несоблюдение правил использования РРО по состоянию на июль 2025 года карается финансовым взысканием в размере 25% стоимости товаров (работ, услуг). Уже со следующего месяца вернутся полные штрафы:
- за первое нарушение — 100% стоимости;
- за каждое последующее нарушение — 150% стоимости.
"Следующее нарушение — не обязательно выявленное во время второй проверки. Каждая невыдача чека является отдельным нарушением. Во время одной проверки инспектор может зафиксировать несколько нарушений, и каждое, кроме первого, будет считаться повторным", — уточнил специалист.
Например, расчет общей суммы штрафа будет выглядеть так: три проданных без фискального чека товара на сумму по 500 грн каждый влечет санкцию в размере 2 000 грн (штраф 500 грн (100%) за первый продукт + 750 грн (150%) за второй + 750 грн (150%) за третий).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в июле 2025 года мобилизованных ФЛП и служащих по контракту освободили от уплаты налогов. Речь идет о НДФЛ, едином социальном взносе, военном сборе и едином налоге. Долги в период службы начислять не будут.
Также мы писали, что некоторым предпринимателям грозит заключение в июле. Уголовная ответственность для ФЛП наступает в случае фальсификации официальных документов и осуществления финансовых операций для отмывания доходов.
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