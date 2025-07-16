Жорсткі штрафи для ФОПів з 1 серпня — за які помилки доведеться поплатитися

Купюра номіналом 1000 грн. Фото: НБУ/Flickr

З 1 серпня 2025 року для фізичних осіб-підприємців повернуть повні фінансові санкції за порушення правил використання РРО/ПРРО. Постає питання, за яку недбалість ФОПам загрожують штрафи і скільки доведеться платити зовсім скоро.

Про це розповів адвокат Богдан Янків у власному блозі.

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За які порушення загрожують штрафи

Відповідальність чекає підприємців, які за законом зобов’язані використовувати реєстратор розрахункових операцій. Це майже всі ФОПи, які приймають готівку чи здійснюють безготівкові операції за допомогою платіжних карток, електронних грошей тощо.

Підвищені штрафи з серпня 2025 року чекають представників бізнесу, які:

досі не зареєстрували РРО;

проводять через реєстратор не всі розрахунки;

вказують меншу суму, ніж реальна вартість товару/послуги;

не видають фіскальні чеки (паперові чи електронні);

видають чеки неправильної форми, з відсутністю принаймні одного обов’язкового реквізиту;

допускають помилки в кодуванні підакцизних товарів (алкоголю, тютюну, пального).

"Незначні неточності в назві товару, що не заважають його ідентифікувати, зазвичай не призводять до штрафів. Також не штрафують за відсутність даних платіжного термінала, якщо немає технічної можливості поєднати його з РРО", — зауважив Богдан Янків.

Вказані порушення розцінюються податківцями як пряме приховування доходу та ухилення від сплати податків. Тому й відповідальність за помилки, навіть скоєні випадково, повинна бути максимальною.

Які штрафи чекають з 1 серпня

Недотримання правил використання РРО станом на липень 2025 року карається фінансовим стягненням у розмірі 25% вартості товарів (робіт, послуг). Вже з наступного місяця повернуться повні штрафи:

за перше порушення — 100% вартості;

за кожне наступне порушення — 150% вартості.

"Наступне порушення — не обов’язково виявлене під час другої перевірки. Кожна невидача чека є окремим порушенням. Під час однієї перевірки інспектор може зафіксувати кілька порушень, і кожне, крім першого, вважатиметься повторним", — уточнив фахівець.

Наприклад, розрахунок загальної суми штрафу матиме такий вигляд: три продані без фіскального чека товари на суму по 500 грн кожен тягне санкцію в розмірі 2 000 грн (штраф 500 грн (100%) за перший продукт + 750 грн (150%) за другий + 750 грн (150%) за третій).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в липні 2025 року мобілізованих ФОПів і службовців за контрактом звільнили від сплати податків. Йдеться про ПДФО, єдиний соціальний внесок, військовий збір та єдиний податок. Борги в період служби нараховувати не будуть.

Також ми писали, що деяким підприємцям загрожує ув’язнення в липні. Кримінальна відповідальність для ФОПів настає у випадку фальсифікації офіційних документів і здійснення фінансових операцій для відмивання доходів.