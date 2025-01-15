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ФЛП столкнулись с проблемой из-за закрытия 31 декабря — детали

15 января 2025 09:03
Елизавета Супивская - редактор
Закрытие ФЛП 31 декабря – какая проблема возникла и что делать с налогами
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Многие украинцы планировали закрыть ФЛП в декабре 2024 года, чтобы не платить военный сбор и единый социальный взнос с января. Однако кибератака на государственные реестры, которая произошла 19 декабря, закрыла предпринимателям доступ ко многим онлайн-услугам. Кто не успел прекратить деятельность заблаговременно, подали заявление о закрытии буквально в последние дни года. И возник вопрос, нужно ли платить налоги, если дата снятия с учета приходится на январь.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

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Украинцы, которые воспользовались функционалом портала "Дія" и подали заявку о прекращении хозяйственной дальности в конце декабря, могут увидеть в Электронном кабинете плательщика на сайте Государственной налоговой службы две даты: государственной регистрации прекращения и снятия с учета.

Обычно эти даты должны совпадать, порой разница составляет один день, что не имеет критического значения. Но у многих ФЛП дата снятия с учета указана по состоянию на январь 2025 года, а государственной регистрации прекращения — по состоянию на декабрь 2024-го. И непонятно, что делать с военным сбором, ЕСВ, ликвидационным отчетом и т.д.

 

ФЛП столкнулись с проблемой из-за закрытия 31 декабря — детали - фото 1
Даты в Электронном кабинете плательщика не совпадают. Фото: Новини.LIVE

"Имеем сейчас такую проблему — те ФЛП, которые подали заявление на закрытие 31 декабря 2024 года, видят в кабинете плательщика Дату снятия с учета 9-12 января 2025 года. Однако в учетных данных есть еще одна строка — Дата государственной регистрации прекращения. И там отображается 31.12.2024. В налоговой говорят, что дату снятия с учета будут корректировать", — отметил Михаил Смокович.

ФЛП, которые уже подали ликвидационные отчеты именно за 2024 год, указав дату закрытия хозяйственной деятельности декабрь, смогли отчитаться перед контролирующим органом без проблем. То есть налоговая приняла декларации, несмотря на расхождения в датах, следовательно, с этим проблем нет.

В то же время, эксперт не рекомендует спешить с подачей ликвидационного отчета, пока специалисты не изменят дату снятия с учета в Электронном кабинете. Это окончательно избавит от волнения относительно правильности заполнения декларации. А что касается налогов, то ответ единственно верный: за 2025 год ничего платить не нужно, ведь ФЛП закрылся в 2024 году.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ликвидационную отчетность подают ФЛП после закрытия предпринимательской деятельности. Декларация должна содержать Приложение 1 о начислении единого социального взноса (кроме льготных случаев). Важно не пропустить предельный срок подачи, иначе придется заплатить штраф.

Также мы писали, что украинцы должны декларировать доходы, чтобы платить налоги в государственный бюджет. В отчетности следует указывать все источники финансовых поступлений, даже выигрыши в лотерею или подарки в денежной форме. Декларации принимают до 1 мая за предыдущий год.

декларация ФЛП налоги деньги предприниматели

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