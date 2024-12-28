Військовий збір та ЄСВ – що робити ФОП, які не встигли закрити бізнес

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Внаслідок безпрецедентної кібератаки на українські державні реєстри в грудні 2024 року чимало послуг стали недоступні. Громадяни не можуть укласти угоду купівлі-продажу нерухомості, відкрити/закрити бізнес, змінити відомості про компанію, здійснити певні нотаріальні дії тощо. ФОПи, які планували припинити діяльність до 2025 року, аби не сплачувати податки, вже не зможуть це зробити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати підприємцям про закриття ФОП і сплату податків у 2025 році.

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З березня 2022 року по грудень 2024-го діяла воєнна пільга, яка звільняла підприємців від сплати єдиного соціального внеску за себе. Чимало ФОПів нею користувалися, хоча й позбавлялися накопичення страхового стажу. Але з 1 січня 2025 року пільгу скасують, а ЄСВ стане обов’язковим для всіх представників бізнесу. Розмір становитиме 1 760 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати).

Також із 1 січня для підприємців спрощеної системи запровадять військовий збір:

10% від мінімальної зарплати — для 1, 2 та 4 групи;

1% від доходу за звітний період — для 3 групи.

Отже фінансове навантаження збільшиться, але не всі ФОПи мають змогу сплачувати податки. Існують також "сплячі" підприємці, які тимчасово не ведуть діяльність і не отримують дохід, але не хочуть закривати бізнес. Їм доведеться робити регулярні внески в Пенсійний фонд навіть за відсутності заробітку.

Згідно з результатами опитування, серед 31 694 фізичних осіб-підприємців 27% планують найближчим часом припинити діяльність. 7% хотіли закритися ще у 2024 році, але на заваді стали непрацюючі державні реєстри. А 20% респондентів відповіли, що скасують реєстрацію ФОП у 2025 році.

Цікаво те, що більше половини опитаних (62%), які вирішили закрити ФОП, вимушені піти на цей крок через підвищення податкового навантаження. Тож постає логічне питання: як можна уникнути додаткових фінансових витрат, не припиняючи господарську діяльність?

Як уникнути сплати ЄСВ

Не всі українці знають, але існує окрема пільга для підприємців щодо єдиного соціального внеску. Якщо ФОП одночасно офіційно працевлаштований, то за нього ЄСВ платить роботодавець. Отже другий раз робити внесок не потрібно. Часто саме "сплячі" підприємці поєднують ведення бізнесу з офіційною роботою, але не обізнані в наявності такої пільги.

Хорошим варіантом уникнути єдиного соціального внеску і військового збору є переведення зі спрощеної системи оподаткування на загальну. ФОПи-загальники можуть не сплачувати ЄСВ, якщо не мають доходу. Так само ставка 5% ВЗ не буде застосовуватися до нульового чистого оподатковуваного доходу за рік.

Варто уточнити, що цей спосіб підійде лише "сплячим" підприємцям, які не планують відновлювати діяльність. Інша проблема стосується термінів переведення: варто було подати заявку до 20 грудня, аби перехід відбувся з 1 січня. Через непрацюючі реєстри можливість закрити бізнес до Нового року відсутня, тож висновок невеселий.

ФОПам доведеться залишитися на спрощеній системі до 2 кварталу 2025 року, сплачуючи єдиний соціальний внесок за 3 місяці (січень, лютий і березень). Якщо це погана альтернатива, залишається дочекатися відновлення реєстрів і закрити ФОП. Деяких підприємців від такого кроку зупиняє можливість проведення ліквідаційної перевірки.

Хоча моніторинг не повинен лякати представників бізнесу, які вели діяльність законно, вчасно сплачували податки і подавали звітні декларації в контролюючий орган.

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