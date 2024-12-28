Военный сбор и ЕСВ – что делать ФЛП, которые не успели закрыть бизнес

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В результате беспрецедентной кибератаки на украинские государственные реестры в декабре 2024 года многие услуги стали недоступны. Граждане не могут заключить сделку купли-продажи недвижимости, открыть/закрыть бизнес, изменить сведения о компании, совершить определенные нотариальные действия. ФЛП, которые планировали прекратить деятельность до 2025 года, чтобы не платить налоги, уже не смогут это сделать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать предпринимателям о закрытии ФЛП и уплате налогов в 2025 году.

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Новые налоги в 2025 году

С марта 2022 года по декабрь 2024-го действовала военная льгота, которая освобождала предпринимателей от уплаты единого социального взноса за себя. Многие ФЛП ею пользовались, хотя и лишались накопления страхового стажа. Но с 1 января 2025 года льготу отменят, а ЕСВ станет обязательным для всех представителей бизнеса. Размер будет составлять 1 760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты).

Также с 1 января для предпринимателей упрощенной системы введут военный сбор:

10% от минимальной зарплаты — для 1, 2 и 4 группы;

1% от дохода за отчетный период — для 3 группы.

Следовательно, финансовая нагрузка увеличится, но не все ФЛП смогут платить налоги. Есть также "спящие" предприниматели, которые временно не ведут деятельность и не получают доход, но не хотят закрывать бизнес. Им придется делать регулярные взносы в Пенсионный фонд даже при отсутствии заработка.

Согласно результатам опроса, среди 31 694 физических лиц-предпринимателей 27% планируют в ближайшее время прекратить деятельность. 7% хотели закрыться еще в 2024 году, но помешали неработающие государственные реестры. А 20% респондентов ответили, что отменят регистрацию ФЛП в 2025 году.

Интересно, что более половины опрошенных (62%), решивших закрыть ФЛП, вынуждены пойти на этот шаг из-за повышения налоговой нагрузки. Так что возникает логичный вопрос: как можно избежать дополнительных финансовых затрат, не прекращая хозяйственную деятельность?

Как избежать уплаты ЕСВ

Не все украинцы знают, но существует отдельная льгота для предпринимателей по единому социальному взносу. Если ФЛП одновременно официально трудоустроен, за него ЕСВ платит работодатель. Так что второй раз делать взнос не нужно. Часто именно "спящие" предприниматели совмещают ведение бизнеса с официальной работой, но не осведомлены о наличии такой льготы.

Хорошим вариантом избежать единого социального взноса и военного сбора является перевод с упрощенной системы налогообложения на общую. Такие ФЛП могут не платить ЕСВ, если не имеют дохода, а ставка 5% ВС не будет применяться к нулевому чистому налогооблагаемому доходу за год.

Следует уточнить, что этот способ подойдет только "спящим" предпринимателям, не планирующим возобновлять деятельность. Другая проблема касается сроков перевода: следовало подать заявку до 20 декабря, дабы переход состоялся с 1 января. Из-за неработающих реестров возможность закрыть бизнес до Нового года отсутствует, поэтому вывод невеселый.

ФЛП придется остаться на упрощенной системе до 2 квартала 2025 года, уплачивая единый социальный взнос за 3 месяца (январь, февраль и март). Если это плохая альтернатива, остается дождаться восстановления реестров и закрыть ФЛП. Некоторых предпринимателей от такого шага останавливает возможность проведения ликвидационной проверки.

Хотя мониторинг не должен пугать представителей бизнеса, которые вели деятельность законно, своевременно уплачивали налоги и подавали отчетные декларации в контролирующий орган.

Напомним, IT-эксперт Назар Токарь назвал госреестры с информацией о налогоплательщиках и военнообязанных недостаточно защищенными от взлома. Сохранность данных является вопросом национального масштаба и требует первоочередного решения.

Также мы писали, что ФЛП грозят штрафы за несоблюдение правил использования платежных терминалов. С 1 января 2025 года обязанность предоставить клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты распространится на населенные пункты с численностью жителей до 5 000 человек.