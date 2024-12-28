Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году arrow

Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году

28 декабря 2024 13:44
Елизавета Супивская - редактор
Военный сбор и ЕСВ – что делать ФЛП, которые не успели закрыть бизнес
Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В результате беспрецедентной кибератаки на украинские государственные реестры в декабре 2024 года многие услуги стали недоступны. Граждане не могут заключить сделку купли-продажи недвижимости, открыть/закрыть бизнес, изменить сведения о компании, совершить определенные нотариальные действия. ФЛП, которые планировали прекратить деятельность до 2025 года, чтобы не платить налоги, уже не смогут это сделать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать предпринимателям о закрытии ФЛП и уплате налогов в 2025 году.

Читайте также:

Новые налоги в 2025 году

С марта 2022 года по декабрь 2024-го действовала военная льгота, которая освобождала предпринимателей от уплаты единого социального взноса за себя. Многие ФЛП ею пользовались, хотя и лишались накопления страхового стажа. Но с 1 января 2025 года льготу отменят, а ЕСВ станет обязательным для всех представителей бизнеса. Размер будет составлять 1 760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты).

Также с 1 января для предпринимателей упрощенной системы введут военный сбор:

  • 10% от минимальной зарплаты — для 1, 2 и 4 группы;
  • 1% от дохода за отчетный период — для 3 группы.

Следовательно, финансовая нагрузка увеличится, но не все ФЛП смогут платить налоги. Есть также "спящие" предприниматели, которые временно не ведут деятельность и не получают доход, но не хотят закрывать бизнес. Им придется делать регулярные взносы в Пенсионный фонд даже при отсутствии заработка.

Согласно результатам опроса, среди 31 694 физических лиц-предпринимателей 27% планируют в ближайшее время прекратить деятельность. 7% хотели закрыться еще в 2024 году, но помешали неработающие государственные реестры. А 20% респондентов ответили, что отменят регистрацию ФЛП в 2025 году.

Интересно, что более половины опрошенных (62%), решивших закрыть ФЛП, вынуждены пойти на этот шаг из-за повышения налоговой нагрузки. Так что возникает логичный вопрос: как можно избежать дополнительных финансовых затрат, не прекращая хозяйственную деятельность?

Как избежать уплаты ЕСВ

Не все украинцы знают, но существует отдельная льгота для предпринимателей по единому социальному взносу. Если ФЛП одновременно официально трудоустроен, за него ЕСВ платит работодатель. Так что второй раз делать взнос не нужно. Часто именно "спящие" предприниматели совмещают ведение бизнеса с официальной работой, но не осведомлены о наличии такой льготы.

Хорошим вариантом избежать единого социального взноса и военного сбора является перевод с упрощенной системы налогообложения на общую. Такие ФЛП могут не платить ЕСВ, если не имеют дохода, а ставка 5% ВС не будет применяться к нулевому чистому налогооблагаемому доходу за год.

Следует уточнить, что этот способ подойдет только "спящим" предпринимателям, не планирующим возобновлять деятельность. Другая проблема касается сроков перевода: следовало подать заявку до 20 декабря, дабы переход состоялся с 1 января. Из-за неработающих реестров возможность закрыть бизнес до Нового года отсутствует, поэтому вывод невеселый.

ФЛП придется остаться на упрощенной системе до 2 квартала 2025 года, уплачивая единый социальный взнос за 3 месяца (январь, февраль и март). Если это плохая альтернатива, остается дождаться восстановления реестров и закрыть ФЛП. Некоторых предпринимателей от такого шага останавливает возможность проведения ликвидационной проверки.

Хотя мониторинг не должен пугать представителей бизнеса, которые вели деятельность законно, своевременно уплачивали налоги и подавали отчетные декларации в контролирующий орган.

Напомним, IT-эксперт Назар Токарь назвал госреестры с информацией о налогоплательщиках и военнообязанных недостаточно защищенными от взлома. Сохранность данных является вопросом национального масштаба и требует первоочередного решения.

Также мы писали, что ФЛП грозят штрафы за несоблюдение правил использования платежных терминалов. С 1 января 2025 года обязанность предоставить клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты распространится на населенные пункты с численностью жителей до 5 000 человек.

ФЛП налоги реестр предприниматели военный сбор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:16 Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов

14:04 РФ скрывает правду о взрыве на железной дороге под Москвой, — ГУР

13:59 Россияне получили смертоносные "подарки" от 3-й ОШБр — видео

13:58 Реал ищет Лунину новый клуб

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

13:45 Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины

13:44 Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году

13:41 Украинские бойцы отбили штурм на Краматорском направлении — видео

13:21 Харьковчане порадуются солнцу — прогноз погоды на завтра

13:20 Скорбной колядой почтили Героев во Львове — фоторепортаж

14:16 Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов

14:04 РФ скрывает правду о взрыве на железной дороге под Москвой, — ГУР

13:59 Россияне получили смертоносные "подарки" от 3-й ОШБр — видео

13:58 Реал ищет Лунину новый клуб

13:45 Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

13:44 Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году

13:41 Украинские бойцы отбили штурм на Краматорском направлении — видео

13:21 Харьковчане порадуются солнцу — прогноз погоды на завтра

13:20 Скорбной колядой почтили Героев во Львове — фоторепортаж

13:13 Одесчина переходит на альтернативные источники питания

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн