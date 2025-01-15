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ФОПи стикнулися з проблемою через закриття 31 грудня — що сталося

15 січня 2025 09:03
Єлизавета Супівська - редактор
Закриття ФОП 31 грудня – яка проблема виникла і що робити з податками
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Чимало українців планували закрити ФОП у грудні 2024 року, аби не сплачувати військовий збір та єдиний соціальний внесок із січня. Проте кібератака на державні реєстри, яка сталася 19 грудня, закрила підприємцям доступ до багатьох онлайн-послуг. Хто не встиг припинити діяльність завчасно, подали заяву про закриття буквально в останні дні року. І постало питання, чи потрібно платити податки, якщо дата зняття з обліку припадає на січень.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

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Українці, які скористалися функціоналом порталу "Дія" і подали заявку про припинення господарської дальності наприкінці грудня, можуть побачити в Електронному кабінеті платника на сайті Державної податкової служби дві дати: державної реєстрації припинення і зняття з обліку.

Зазвичай ці дати повинні співпадати, деколи різниця становить один день, що не має критичного значення. Але в багатьох ФОПів дата зняття з обліку вказана станом на січень 2025 року, а державної реєстрації припинення — станом на грудень 2024-го. І незрозуміло, що робити з військовим збором, ЄСВ, ліквідаційним звітом тощо.

 

ФОПи стикнулися з проблемою через закриття 31 грудня — що сталося - фото 1
Дати в Електронному кабінеті платника не співпадають. Фото: Новини.LIVE

"Маємо зараз таку проблему — ті ФОПи, які подали заяву на закриття 31 грудня 2024 року, бачать в кабінеті платника Дату зняття з обліку 9-12 січнем 2025 року. Проте в облікових даних є ще один рядок - Дата державної реєстрації припинення. І там відображається 31.12.2024. В податковій говорять, що дату зняття з обліку будуть коригувати", — зауважив Михайло Смокович.

ФОПи, які вже подали ліквідаційні звіти саме за 2024 рік, вказавши дату закриття господарської діяльності грудень, змогли відзвітувати перед контролюючим органом без проблем. Тобто податкова прийняла декларації попри розбіжності в датах, отже з цим проблем немає.

Водночас експерт не рекомендує поспішати з поданням ліквідаційного звіту, поки фахівці не змінять дату зняття з обліку в Електронному кабінеті. Це остаточно позбавить хвилювання щодо правильності заповнення декларації. А що стосується податків, то відповідь єдино вірна: за 2025 рік нічого сплачувати не потрібно, адже ФОП закрився у 2024 році.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ліквідаційну звітність подають ФОПи після закриття підприємницької діяльності. Декларація повинна містити Додаток 1 про нарахування єдиного соціального внеску (окрім пільгових випадків). Важливо не пропустити граничний термін подання, інакше доведеться заплатити штраф.

Також ми писали, що українці повинні декларувати доходи, аби сплачувати податки в державний бюджет. У звітності варто вказувати всі джерела фінансових надходжень, навіть виграші в лотерею чи подарунки у грошовій формі. Декларації приймають до 1 травня за попередній рік.

декларація ФОП податки гроші підприємці

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