ФЛП в Украине строго штрафуют: распространенные нарушения и суммы в 2026

Украинские гривны разных номиналов в конверте.

Физических лиц-предпринимателей в Украине штрафуют за различные нарушения. Классические ошибки ФЛП включают несвоевременную уплату налогов или просрочку отчетности, отсутствие первичных документов, отказ от оформления наемных работников и тому подобное. Несоблюдение требований закона строго наказывается в 2026 году.

Налоги и декларации ФЛП

Чаще всего ФЛП штрафуют из-за несвоевременной уплаты налогов. Размеры финансового взыскания прописаны в статье 122 Налогового кодекса Украины "Нарушение правил применения упрощенной системы налогообложения физическим лицом-предпринимателем":

по единому налогу для ФЛП 1 группы — 166,40 грн (50% от ставки за месяц);

по единому налогу для ФЛП 2 группы — 864,70 грн (50% от ставки за месяц);

по военному сбору — 432,35 грн (50% от ставки за месяц).

Представители 3 группы упрощенной системы платят штраф по статье 124 НКУ: 5% от суммы долга — если просрочка не превышает 30 календарных дней, 10% от суммы — если задержка начисления больше 30 дней. Плюс дополнительно применяют пеню после 90 дней существования задолженности в размере учетной ставки НБУ.

За неподачу или несвоевременную подачу отчетности грозит финансовая санкция в размере 340 грн, согласно статье 120 НКУ. За повторное нарушение в течение года ответственность увеличивается до 1020 грн. Аналогичное наказание будет за неподачу декларации об имущественном состоянии и доходах.

Другие распространенные штрафы для ФЛП

Существует очень много правил и норм, которых должны придерживаться представители бизнеса в Украине. Каждое нарушение влечет за собой административную ответственность. В перечень самых распространенных штрафов входит:

отсутствие первичных документов — 1020 грн;

отсутствие товарного учета для продавцов рисковых групп — 100% от стоимости;

невыдача фискальных чеков — 100% от суммы проданных товаров без чека;

занижение дохода в декларации — 25% от суммы;

получение дохода без соответствующего КВЭД — 15% единого налога;

превышение годового лимита дохода — 15% единого налога с суммы превышения;

неоформление наемных сотрудников — 10 минимальных зарплат за каждого человека (86 470 грн в 2026 году).

Стоит отметить, что в период военного положения некоторые штрафы не применяют при первом нарушении. Налоговики предупреждают о несоблюдении норм и дают предпринимателям время на исправление ошибки. Поэтому можно избежать финансового взыскания при условии оперативной реакции на предупреждение.

Частые вопросы

Как ФЛП оплатить штраф в Украине?

Чтобы рассчитаться с бюджетом, физические лица-предприниматели должны дождаться налогового уведомления-решения, в котором указывается сумма штрафа, основания для применения санкций и реквизиты для уплаты. Если ФЛП подал заявку в ГНС на получение уведомлений в Электронном кабинете плательщика, то расчет можно осуществить непосредственно на портале. Зная реквизиты, можно оплатить штраф в банковском приложении или через кассу.

Как снизить размер штрафа для ФЛП в Украине?

ФЛП могут снизить размер штрафа за нарушение законодательства, если самостоятельно найдут ошибку и исправят ее до того, как это сделает Государственная налоговая служба. В таком случае санкция уплачивается вместе с единым налогом на привычный счет. Предприниматель должен самостоятельно рассчитать сумму и зафиксировать ее в уточняющей налоговой декларации.