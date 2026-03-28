ФОП в Україні суворо штрафують: найпоширеніші порушення і суми у 2026

Українські гривні різних номіналів у конверті.

Фізичних осіб-підприємців в Україні штрафують за різні порушення. Класичні помилки ФОП включають невчасну сплату податків або протермінування звітності, відсутність первинних документів, відмову від оформлення найманих працівників тощо. Недотримання вимог закону суворо карається у 2026 році.

Податки і декларації ФОП

Найчастіше ФОПів штрафують через невчасну сплату податків. Розміри фінансового стягнення прописані у статті 122 Податкового кодексу України "Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою-підприємцем":

по єдиному податку для ФОП 1 групи — 166,40 грн (50% від ставки за місяць);

по єдиному податку для ФОП 2 групи — 864,70 грн (50% від ставки за місяць);

по військовому збору — 432,35 грн (50% від ставки за місяць).

Представники 3 групи спрощеної системи сплачують штраф за статтею 124 ПКУ: 5% від суми боргу — якщо прострочення не перевищує 30 календарних днів, 10% від суми — якщо затримка нарахування більше 30 днів. Плюс додатково застосовують пеню після 90 днів існування заборгованості в розмірі облікової ставки НБУ.

За неподання або несвоєчасне подання звітності загрожує фінансова санкція в розмірі 340 грн, згідно зі статтею 120 ПКУ. За повторне порушення протягом року відповідальність збільшується до 1020 грн. Аналогічне покарання буде за неподання декларації про майновий стан і доходи.

Інші поширені штрафи для ФОП

Існує дуже багато правил і норм, яких повинні дотримуватися представники бізнесу в Україні. Кожне порушення тягне за собою адміністративну відповідальність. До переліку найпоширеніших штрафів входить:

відсутність первинних документів — 1020 грн;

відсутність товарного обліку для продавців ризикових груп — 100% від вартості;

невидача фіскальних чеків — 100% від суми проданих товарів без чека;

заниження доходу в декларації — 25% від суми;

отримання доходу без відповідного КВЕД — 15% єдиного податку;

перевищення річного ліміту доходу — 15% єдиного податку з суми перевищення;

неоформлення найманих працівників — 10 мінімальних зарплат за кожну людину (86 470 грн у 2026 році).

Варто зазначити, що в період воєнного стану деякі штрафи не застосовують при першому порушенні. Податківці попереджають про недотримання норм і дають підприємцям час на виправлення помилки. Тому можна уникнути фінансового стягнення за умови оперативної реакції на попередження.

Часті запитання

Як ФОП сплатити штраф в Україні?

Щоб розрахуватися з бюджетом, фізичні особи-підприємці повинні дочекатися податкового повідомлення-рішення, в якому вказується сума штрафу, підстави для застосування санкцій та реквізити для сплати. Якщо ФОП подав заявку в ДПС на отримання повідомлень в Електронному кабінеті платника, то розрахунок можна здійснити безпосередньо на порталі. Знаючи реквізити, можна сплатити штраф в банківському застосунку або через касу.

Як знизити розмір штрафу для ФОП в Україні?

ФОПи можуть знизити розмір штрафу за порушення законодавства, якщо самостійно знайдуть помилку і виправлять її до того, як це зробить Державна податкова служба. В такому випадку санкція сплачується разом з єдиним податком на звичний рахунок. Підприємець повинен самостійно розрахувати суму та зафіксувати її в уточнюючій податковій декларації.