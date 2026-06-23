Отчетность ФЛП при нулевом доходе: нужно ли подавать и какое наказание грозит

Декларация ФЛП и предприниматели. Фото: УНИАН, zak.tax.gov.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает немало штрафов для ФЛП за нарушение правил ведения хозяйственной деятельности. Среди них — непредставление отчетности в контролирующий орган. Одна из распространенных ошибок может дорого обойтись предпринимателям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 49.2 Налогового кодекса.

Нужно ли подавать отчеты при нулевом доходе

Многие индивидуальные предприниматели ошибочно полагают, что отсутствие прибыли является основанием для непредставления отчетности в налоговую. Однако закон четко гласит, что плательщик должен подавать декларации за каждый период, в котором возникают объекты налогообложения.

Например, ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы не могут избежать этой обязанности, поскольку в большинстве случаев уплачивают единый социальный взнос независимо от наличия дохода. Они подают годовую декларацию и Приложение 1 со сведениями о ЕСВ.

ФЛП 3 группы могут не отчитываться перед контролирующим органом только в том случае, если дохода не было в течение 1 квартала, полугодия или трех кварталов текущего года. Ведь представители бизнеса заполняют документ нарастающим итогом. Годовая декларация подается обязательно.

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Какой штраф за непредставление отчетности

Ошибочное мнение об избежании обязательств в случае отсутствия дохода приведет к начислению штрафа. Согласно статье 120 НКУ, физическим лицам-предпринимателям за непредставление или несвоевременное представление отчетности в налоговый орган грозит финансовая санкция в размере:

340 грн за каждое нарушение;

1020 грн за повторные аналогичные действия в течение года после применения первого штрафа.

От обязанности заполнять декларации при нулевом доходе освобождаются некоторые категории украинцев. К ним относятся получатели пенсии по возрасту или за выслугу лет, лица с инвалидностью и люди пенсионного возраста, которым начисляют денежное обеспечение или социальную помощь.

Поскольку они освобождаются от уплаты единого социального взноса за себя, то и не должны отчитываться перед контролирующим органом при отсутствии других объектов налогообложения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ФЛП грозит строгая ответственность за превышение лимита дохода. Однако есть три варианта решения проблемы. Придется самостоятельно перейти в другую группу или на общую систему, дабы избежать штрафных санкций.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда возникают безнадежные налоговые долги. Украинское законодательство определяет несколько случаев, предусматривающих списание задолженности. Мы выяснили, какие объективные юридические или фактические обстоятельства этому способствуют.