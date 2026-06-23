Звітність ФОП при нульовому доході: чи треба подавати і яке покарання загрожує

Декларація ФОП та підприємці. Фото: УНІАН, zak.tax.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає немало штрафів для ФОП за порушення правил ведення господарської діяльності. Серед них — неподання звітності в контролюючий орган. Одна з поширених помилок може дорого коштувати підприємцям.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 49.2 Податкового кодексу.

Чи потрібно подавати звіти при нульовому доході

Чимало ФОПів помилково вважають, що відсутність прибутку є підставою не звітувати перед податковою. Однак закон чітко говорить, що платник повинен подавати декларації за кожний період, у якому виникають об’єкти оподаткування.

Наприклад, підприємці 1 та 2 групи спрощеної системи не можуть уникнути цього зобов’язання, оскільки в більшості випадків сплачують єдиний соціальний внесок незалежно від наявності доходу. Вони подають річну декларацію і Додаток 1 з відомостями про ЄСВ.

ФОПи 3 групи можуть не звітувати перед контролюючим орган лише в тому випадку, коли доходу не було протягом 1 кварталу, півріччя або трьох кварталів поточного року. Адже представники бізнесу заповнюють документ наростаючим підсумком. Річна декларація подається обов’язково.

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Який штраф за неподання звітності

Помилкова думка про уникнення зобов’язання в разі відсутності доходу призведе до нарахування штрафу. Згідно зі статтею 120 ПКУ, фізичним особам-підприємцям за неподання чи несвоєчасне подання звітності в податкову загрожує фінансова санкція в розмірі:

340 грн за кожне порушення;

1020 грн за повторні аналогічні дії протягом року після застосування першого штрафу.

Звільняються від обов’язку заповнювати декларації при нульовому доході деякі категорії українців. До них належать отримувачі пенсії за віком або вислугу років, особи з інвалідністю та люди пенсійного віку, яким нараховують грошове забезпечення чи соціальну допомогу.

Оскільки вони звільняються від плати єдиного соціального внеску за себе, то й не повинні звітувати перед контролюючим органом в разі відсутності інших об’єктів оподаткування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що ФОП загрожує сувора відповідальність через перевищення ліміту доходу. Однак є три варіанти вирішення проблеми. Доведеться самостійно перейти на іншу групу чи загальну системи для уникнення штрафних санкцій.

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