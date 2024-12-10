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Финансовые аналитики ухудшили прогнозы — что будет с долларом

10 декабря 2024 17:36
Елизавета Супивская - редактор
Курс доллара – что прогнозируют аналитики и к чему готовиться украинцам
Американские доллары в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Курс доллара в Украине продолжает планомерно дорожать. Эксперты сходятся во мнении, что валютный рынок в долгосрочной перспективе сохранит восходящую тенденцию, если не произойдет серьезных сдвигов. Согласно мнениям бизнеса, населения, банков и финансовых аналитиков, в следующие 12 месяцев доллар неоднократно пересечет психологическую отметку.

Об этом говорится в опросе Национального банка по курсовым ожиданиям.

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НБУ регулярно осуществляет конъюнктурный опрос предприятий, финансовых учреждений, аналитиков и представителей домохозяйств по стоимости доллара в Украине в течение следующих 12 месяцев. В обновленном своде выяснилось, что профессиональные прогнозисты значительно ухудшили свои ожидания: в декабре 2024 года показатель составляет 44,83 грн/долл. в противовес 44,08 грн/долл. в октябре.

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Ожидание курса доллара в Украине. Фото: скриншот/НБУ

Что касается населения, то в ноябре украинцы прогнозировали курс американской валюты на уровне 44,10 грн/долл., что меньше на 44 копейки, чем в октябре. Выходит, ожидания домохозяйств более положительны на 2025 год, чем у профессиональных аналитиков.

Банкиры в октябре ожидали курс 44,92 грн/долл. спустя 12 месяцев. Хотя в июле показатель составил 43,15 грн/долл. Предприятия в последний раз делали прогноз в августе 2024 года — 43,72 грн/долл.

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Графика курсовых ожиданий украинцев. Фото: скриншот/НБУ

Что повлияло на прогноз аналитиков

Возникает вопрос, почему финансовые аналитики значительно ухудшили ожидания на 2025 год. Если посмотреть на колебания официального курса гривны к доллару, то за текущий год стоимость американской валюты выросла ориентировочно на 10% (на 14% с октября 2023 года, когда НБУ отменил режим фиксированного курсообразования).

Поэтому аналитики сделали прогноз, учитывая динамику роста показателей за предыдущие 12 месяцев. Если Национальный банк будет в дальнейшем сдерживать ослабление гривни для борьбы с инфляцией, то в 2025 году темпы девальвации не превысят текущие.

Как рассказывал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников, ближе к Новому году доллар способен подорожать и пересечь психологическую отметку 42 грн. Уже с января, скорее всего, продолжатся плавные колебания в указанном диапазоне.

Даже в государственном бюджете на 2025 год правительство ожидает средний курс на уровне 45 грн/долл. Конечно, это не прогноз и тем более не ориентир для регулятора, однако является показательным отражением общего ожидания участников рынка.

Напомним, прогноз по инфляции, девальвации, ВВП и тому подобное на 2025 год может понравиться далеко не всем украинцам. Центр экономической стратегии предполагает ослабление гривны на уровне 8%. А реальный ВВП, согласно анализу, имеет шансы вырасти на 3,5%.

Также мы писали, что НБУ высказал идею привязать курс гривны к евро вместо американской валюты. Однако, такой шаг мало повлияет на курс, говорят эксперты. Ведь стоимость евро станет плавающей, а доллар будут рассчитывать с другим подходом.

НБУ курс валют курс доллара прогнозы валюта

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