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Главная Экономика Финансовая подушка: сколько денег желательно иметь в 30, 40 и 60 лет

Финансовая подушка: сколько денег желательно иметь в 30, 40 и 60 лет

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 16:20
Деньги на "черный день": какую сумму нужно отложить к 30, 40 и 60 годам
Финансовая подушка для разных возрастных групп. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Финансовую "подушку безопасности" стоит начинать формировать ещё в молодом возрасте. Именно после 20 лет люди обычно учатся правильно распоряжаться деньгами, планировать расходы и откладывать средства на будущее. Со временем сумма накоплений обычно увеличивается, хотя многое зависит от доходов, финансовых привычек и образа жизни.

О том, какую финансовую подушку желательно иметь человеку в зависимости от его возраста, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Как должен меняться размер сбережений с возрастом

Журналисты проанализировали статистику, собранную Федеральной резервной системой, чтобы выяснить, сколько денег имеют в сбережениях жители США разного возраста. Согласно данным исследования, суммы накоплений существенно различаются в зависимости от возраста.

В среднем у американцев от чуть более 20 тысяч до свыше 72 тысяч долларов сбережений. Наибольшие финансовые резервы, как правило, формируются у людей в возрасте от 65 до 74 лет — примерно 100 тысяч долларов.

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Несмотря на это, медианный показатель намного ниже и составляет всего от 5,4 до 8,7 тысячи долларов. Причина в том, что на среднее значение сильно влияют очень состоятельные семьи с большими накоплениями.

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Средний объем сбережений в США по возрастным группам выглядит так:

  • до 35 лет — около 20 540 долларов;
  • от 35 до 44 лет — 41 540 долларов;
  • от 45 до 54 лет — 71 130 долларов;
  • от 55 до 64 лет — 72 520 долларов;
  • от 65 до 74 лет — 100 250 долларов;
  • после 75 лет — 82 800 долларов.

Финансовые консультанты отмечают, что накопления обычно растут в течение жизни. Однако решающую роль играют не годы, а уровень доходов, дисциплина в расходах и умение регулярно откладывать деньги.

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Какой резерв денег желательно иметь в разном возрасте

Специалисты по личным финансам рекомендуют ориентироваться на определенные финансовые цели. В частности, до 30 лет желательно накопить сумму, равную годовому заработку. До 40 лет резерв должен составлять примерно три годовые зарплаты, до 50 лет — пять, а до 60 лет — около семи годовых доходов.

Однако эксперты отмечают, что универсальной формулы для всех не существует. Оптимальный размер сбережений зависит от конкретного человека, его доходов, ежемесячных расходов, жизненных целей и планов на пенсию.

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Ранее Новини.LIVE писали, что из-за нестабильного курса доллара и евро в Украине заработать на обмене валюты сейчас почти нереально. Поэтому многие люди выбирают банковские депозиты, чтобы сохранить свои сбережения. Поэтому стоит знать, как обезопасить деньги и уменьшить финансовые риски.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам, собирающимся в Польшу, советуют подготовиться к возможным трудностям на границе. Им нужно иметь при себе достаточно наличных или хотя бы минимальную сумму, предусмотренную правилами, иначе могут возникнуть проблемы при прохождении пограничного контроля.

финансы сбережения финансовая грамотность
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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