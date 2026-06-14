Деньги на "черный день": какую сумму нужно отложить к 30, 40 и 60 годам

Финансовая подушка для разных возрастных групп. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Финансовую "подушку безопасности" стоит начинать формировать ещё в молодом возрасте. Именно после 20 лет люди обычно учатся правильно распоряжаться деньгами, планировать расходы и откладывать средства на будущее. Со временем сумма накоплений обычно увеличивается, хотя многое зависит от доходов, финансовых привычек и образа жизни.

О том, какую финансовую подушку желательно иметь человеку в зависимости от его возраста, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Как должен меняться размер сбережений с возрастом

Журналисты проанализировали статистику, собранную Федеральной резервной системой, чтобы выяснить, сколько денег имеют в сбережениях жители США разного возраста. Согласно данным исследования, суммы накоплений существенно различаются в зависимости от возраста.

В среднем у американцев от чуть более 20 тысяч до свыше 72 тысяч долларов сбережений. Наибольшие финансовые резервы, как правило, формируются у людей в возрасте от 65 до 74 лет — примерно 100 тысяч долларов.

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Несмотря на это, медианный показатель намного ниже и составляет всего от 5,4 до 8,7 тысячи долларов. Причина в том, что на среднее значение сильно влияют очень состоятельные семьи с большими накоплениями.

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Средний объем сбережений в США по возрастным группам выглядит так:

до 35 лет — около 20 540 долларов;

от 35 до 44 лет — 41 540 долларов;

от 45 до 54 лет — 71 130 долларов;

от 55 до 64 лет — 72 520 долларов;

от 65 до 74 лет — 100 250 долларов;

после 75 лет — 82 800 долларов.

Финансовые консультанты отмечают, что накопления обычно растут в течение жизни. Однако решающую роль играют не годы, а уровень доходов, дисциплина в расходах и умение регулярно откладывать деньги.

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Какой резерв денег желательно иметь в разном возрасте

Специалисты по личным финансам рекомендуют ориентироваться на определенные финансовые цели. В частности, до 30 лет желательно накопить сумму, равную годовому заработку. До 40 лет резерв должен составлять примерно три годовые зарплаты, до 50 лет — пять, а до 60 лет — около семи годовых доходов.

Однако эксперты отмечают, что универсальной формулы для всех не существует. Оптимальный размер сбережений зависит от конкретного человека, его доходов, ежемесячных расходов, жизненных целей и планов на пенсию.

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Ранее Новини.LIVE писали, что из-за нестабильного курса доллара и евро в Украине заработать на обмене валюты сейчас почти нереально. Поэтому многие люди выбирают банковские депозиты, чтобы сохранить свои сбережения. Поэтому стоит знать, как обезопасить деньги и уменьшить финансовые риски.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам, собирающимся в Польшу, советуют подготовиться к возможным трудностям на границе. Им нужно иметь при себе достаточно наличных или хотя бы минимальную сумму, предусмотренную правилами, иначе могут возникнуть проблемы при прохождении пограничного контроля.