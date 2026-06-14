Гроші на "чорний день": яку суму потрібно відкласти до 30, 40 та 60 років

Фінансова подушка для різних вікових груп. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Фінансову "подушку безпеки" варто починати формувати ще в молодому віці. Саме після 20 років люди зазвичай вчаться правильно розпоряджатися грошима, планувати витрати та відкладати кошти на майбутнє. З часом сума накопичень зазвичай збільшується, хоча багато залежить від доходів, фінансових звичок і способу життя.

Про те, яку фінансову подушку бажано мати людині залежно від її віку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Як повинен змінюватись розмір заощаджень з віком

Журналісти проаналізували статистику, зібрану Federal Reserve System, щоб з'ясувати, скільки грошей мають у заощадженнях жителі США різного віку. Згідно з даними дослідження, суми накопичень суттєво відрізняються залежно від віку.

В середньому американці мають від трохи більше ніж 20 тисяч до понад 72 тисяч доларів заощаджень. Найбільші фінансові резерви, як правило, формуються серед людей віком від 65 до 74 років — приблизно 100 тисяч доларів.

Попри це, медіанний показник набагато нижчий і становить лише від 5,4 до 8,7 тисячі доларів. Причина в тому, що на середнє значення сильно впливають дуже заможні родини з великими накопиченнями.

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Середній обсяг заощаджень у США за віковими групами виглядає так:

до 35 років — близько 20 540 доларів;

від 35 до 44 років — 41 540 доларів;

від 45 до 54 років — 71 130 доларів;

від 55 до 64 років — 72 520 доларів;

від 65 до 74 років — 100 250 доларів;

після 75 років — 82 800 доларів.

Фінансові консультанти зазначають, що накопичення зазвичай зростають протягом життя. Однак вирішальну роль відіграють не роки, а рівень доходів, дисципліна у витратах та вміння регулярно відкладати гроші.

Який резерв грошей бажано мати у різному віці

Фахівці з особистих фінансів рекомендують орієнтуватися на певні фінансові цілі. Зокрема, до 30 років бажано накопичити суму, яка дорівнює річному заробітку. До 40 років резерв має становити приблизно три річні зарплати, до 50 років — п’ять, а до 60 років — близько семи річних доходів.

Однак, експерти наголошують, що універсальної формули для всіх не існує. Оптимальний розмір заощаджень залежить від конкретної людини, її доходів, щомісячних витрат, життєвих цілей та планів на пенсії.

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