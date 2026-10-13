Фабрика звезд 2026: сколько стоят билеты на шоу талантов

Женщина убирает на сцене. Фото: УНИАН

После 15-летнего перерыва в Украину вернулась легендарная "Фабрика звезд". Новый сезон популярного музыкального шоу уже приближается к финалу, а вокруг участников активно обсуждают выступления и новые имена. В то же время изменился и формат просмотра проекта. Посмотреть съемки вживую можно по билету или смотреть выпуски онлайн на платной платформе SWEET.TV. Финалом сезона станет гала-концерт, запланированный на 29 ноября в киевском Дворце спорта. Там должны объявить имя победителя, а также выступят известные украинские артисты.

Сколько стоят билеты на съемки шоу и финальный концерт, кто борется за победу и кто стал наставниками нового сезона — узнавали Новини.LIVE.

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Сколько стоят билеты на съемки Фабрики звезд

Чтобы окунуться в атмосферу во время съемок одного из самых популярных шоу, организаторы предлагают зрителям место в зале при покупке билета. Цены колеблются от 1 000 до 2 750 гривен. За место в фан-зоне зрители могут заплатить 1 000 гривен. А для тех, кому удобнее сидеть, стоимость билета увеличивается вдвое — от 2 000 гривен в зависимости от расположения места.

Цены на билеты на прайм-шоу "Фабрика звезд". Фото: скриншот

Для тех, кто планирует посетить съемки по более низкой цене, важно учесть дату приобретения билета. Купить билеты по более доступным ценам можно до 5 ноября. На съемки предпоследних выпусков цены будут стартовать уже от 1 500 гривен.

Каковы цены на гала-концерт во Дворце спорта

Гала-концерт состоится в Киеве, во Дворце спорта, 29 ноября. Во время мероприятия объявят победителя талант-шоу, а зрители смогут увидеть выступления участников и приглашенных звезд. Цены на билеты начинаются от 390 гривен и доходят до 3 000 гривен.

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Цены на билеты в Дворце спорта. Фото: скриншот

Те, кто хочет быть максимально близко к сцене, могут выбрать первую фан-зону. Стоимость одного билета — 990 гривен. Более дешевый вариант можно рассмотреть в 4-м и 5-м секторах. Там можно найти сидячие места от 390 до 1 000 гривен. А за места в других секторах придется заплатить от 450 до 3 000 гривен.

Кто участвует в Фабрике звезд в 2026 году

За годы существования Фабрика звезд открыла зрителям немало известных исполнителей, таких как Владимир Дантес, Светлана Тарабарова, Макс Барских, Даша Астафьева и многие другие.

В новом сезоне внимание привлекают другие исполнители. Среди участников проекта 2026 года:

Анна Симон. Диана Стасюк. Дикий (Александр Дикий). Bereza (Вадим Березовский). Jezusman. Myro (Мирослав Стрехо). Nana Solis (Анастасия Полупан). Nasu (Анастасия Мудрик). Nebokrai. Myro (Мирослав Стрехо). POVIN (Вероника Степаненко). Tender Di (Дмитрий Иванов). Xstatty (Алина Гриневич).

Кто стал судьями и наставниками шоу

Ментором и судьей известного талант-шоу в 2026 году стал продюсер Макса Барских Алан Бадоев — режиссер, клипмейкер, сценарист многих клипов украинской эстрады. В состав жюри также вошли музыкальный продюсер и основательница лейбла Pomitni Ирина Горовая, а также композитор и автор песен Иван Клименко — соучредитель лейблов Enko и Rookodill’a и бывший участник группы "Сальто Назад".

Четвёртое кресло жюри в каждом выпуске занимает новый гость. Среди тех, кто уже оценивал участников, — певица Надежда Дорофеева, основатель Культурного десанта и бывший участник Фабрики звезд Коля Серга, певица Кажанна и солист группы The Maneken Евгений Филатов.

Кто помогает участникам за кадром

Поддерживать конкурсантов за пределами съемочной площадки помогают 13 представителей музыкальной индустрии, блогосферы и других медийных направлений.

Среди них:

Певец Виталий Островский (OSTROVSKYI). Бывший участник проекта "Фабрика звезд-4", блогер Евгений Белозеров. Дизайнер Алина Гниденко. Блогерша-инфлюенсер themayame. Блогерша-инфлюенсер под творческим псевдонимом "Тетя Елена из Киева". Певица, блогер OLYA SHELBI. Блогер-инфлюенсер Дмитрий Варварук. Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях. Блогер-инфлюенсер Андрей Гаврилов. Блогер-инфлюенсер Игорь Донских. Блогер-инфлюенсер Сергей Халус. Блогер-инфлюенсер, дизайнер Хрыстя Бычкова. Блогерша-инфлюенсер, бывшая участница группы Open Kids Валерия Дидковская.

Ведущими нового сезона стали певец Владимир Дантес, победивший во втором сезоне Фабрики звезд, и блогерша Даша Кубик.

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