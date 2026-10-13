Фабрика зірок 2026: скільки коштують квитки на талант-шоу

Жінка прибирає на сцені. Фото: УНІАН

Після 15 років перерви в Україні повернулася легендарна "Фабрика зірок". Новий сезон популярного музичного шоу вже наближається до фіналу, а навколо учасників активно обговорюють виступи та нові імена. Водночас змінився і формат перегляду проєкту. Побачити зйомки наживо можна за квитком, або дивитися випуски онлайн на платній платформі SWEET.TV. Фіналом сезону стане гала-концерт, який запланований на 29 листопада у київському Палаці спорту. Там мають оголосити ім'я переможця, а також виступити відомі українські артисти.

Скільки коштують квитки на зйомки шоу та фінальний концерт, хто змагається за перемогу і хто став наставниками нового сезону дізнавалися Новини.LIVE.

Реклама

Скільки коштують квитки на зйомки Фабрики зірок

Аби відчути атмосферу під час зйомок одного з найпопулярніших шоу, організатори пропонують глядачам місце у залі, купивши квиток. Ціни коливаються від 1 000 до 2 750 гривень. За місце у фан-зоні глядачі можуть заплатити 1 000 гривень. А для тих, кому комфортніше мати сидячі місця, вартість квитка зростає удвічі — від 2 000 гривень в залежності від розташування місця.

Ціни на квитки праймшоу "Фабрика зірок". Фото: скриншот

Для тих, хто планує відвідати зйомки за нижчою ціною, важливо врахувати дату придбання квитка. Купити квитки за доступнішими цінами можна до 5 листопада. На зйомки передостанніх випусків ціни стартуватимуть вже від 1 500 гривень.

Які ціни на гала-концерт у Палаці спорту

Гала-концерт відбудеться в Києві, у Палаці спорту 29 листопада. Під час події оголосять переможця талант-шоу, а глядачі зможуть побачити виступи учасників та запрошених зірок. Ціни на квитки стартують від 390 гривень і до 3 000 гривень.

Читайте також:

Ціни на квитки у Палаці спорту. Фото: скриншот

Ті, хто хоче бути максимально поруч зі сценою, можуть обрати першу фан-зону. Вартість одного квитка — 990 гривень. Більш дешевший варіант можна розглянути у 4 та 5 секторі. Там можна знайти сидячі місця від 390 до 1 000 гривень. А за місця в інших секторах доведеться заплатити від 450 до 3 000 гривень.

Хто бере участь у Фабриці зірок в 2026 році

За роки існування Фабрика зірок відкрила глядачам чимало відомих імен таких як Володимир Дантес, Світлана Тарабарова, Макс Барських, Даша Астаф'єва і багато інших.

У новому сезоні увагу привертають інші виконавці. Серед учасників проєкту 2026 року:

Анна Сімон. Діана Стасюк. Дикий (Олександр Дикий). Bereza (Вадим Березовський). Jezusman. Myro (Мирослав Стрехо). Nana Solis (Анастасія Полупан). Nasu (Анастасія Мудрик). Nebokrai. Myro (Мирослав Стрехо). POVIN (Вероніка Степаненко). Tender Di (Дмитро Іванов). Xstatty (Аліна Гриневич).

Хто став суддями та менторами шоу

Ментором і суддею відомого талант-шоу у 2026 році став продюсер Макса Барських Алан Бадоєв — режисер, кліпмейкер та сценарист багатьох кліпів української естради. До складу суддів також увійшли музична продюсерка та засновниця лейблу Pomitni Ірина Горова, а також композитор і сонграйтер Іван Клименко — співзасновник лейблів Enko та Rookodill’a і колишній учасник гурту "Сальто Назад".

Четверте суддівське крісло в кожному випуску займає новий гість. Серед тих, хто вже оцінював учасників, — співачка Надія Дорофєєва, засновник "Культурного десанту" та колишній учасник "Фабрики зірок" Миколай Сєрга, співачка Кажанна й соліст гурту The Maneken Євген Філатов.

Хто допомагає учасникам поза ефірами

Підтримувати конкурсантів поза знімальним майданчиком допомагають 13 представників музичної індустрії, блогосфери та інших медійних напрямів.

Серед них:

Співак Віталій Островський (OSTROVSKYI). Колишній учасник проєкту "Фабрика зірок-4", блогер Євген Білозеров. Дизайнерка Аліна Гніденко. Блогерка-інфлюенсер themayame. Блогерка-інфлюенсер під творчим псевдонімом "Тітка Олена з Києва". Співачка, блогерка OLYA SHELBI. Блогер-інфлюенсер Дмитро Варварук. Місс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях. Блогер-інфлюенсер Андрій Гаврилів. Блогер-інфлюенсер Ігор Донскіх. Блогер-інфлюенсер Сергій Халус. Блогерка-інфлюенсер, дизайнерка Христя Бичкова. Блогерка-інфлюенсер, колишня учасниця гурту Open Kids Валерія Дідковська.

Ведучими нового сезону стали співак Володимир Дантес, який переміг у другому сезоні Фабрики зірок, і блогерка Даша Кубік.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому картопля може подорожчати. Зараз ситуація на ринку стабільна через збір врожаю. Якщо частина зібраного врожаю втратить товарну якість або буде реалізована восени, взимку на ринку залишиться менше картоплі, придатної для продажу.

Також Новини.LIVE повідомляли, як змінились ціни на продуктовий кошик з початку повномасштабної війни. Окремі продукти виросли у вартості понад 114%, коли мінімальна зарплата всього на 31%. Купівля того ж самого оселедця або свинини може стати відчутною витратою для пересічного українця з мінімальним окладом.