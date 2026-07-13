В Киеве увеличатся штрафы за проезд без билета: новая сумма с 15 июля

Штраф за проезд без билета в Киеве с 15 июля. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 15 июля в Киеве изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение уже опубликовано на официальном портале столицы. Перед утверждением новые тарифы прошли все необходимые процедуры. Вместе с повышением стоимости проезда вырастут и штрафы для пассажиров, которые попытаются воспользоваться транспортом без билета.

О том, как изменится штраф за проезд без билета в общественном транспорте Киева с 15 июля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько будет стоить проезд в Киеве с 15 июля

На Официальном портале Киева отмечается, что тарифы на общественный транспорт в столице не менялись с 2018 года. Городские власти объясняют, что пересмотр стоимости связан с ростом расходов транспортных предприятий.

В частности, за это время существенно подорожали электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонт и обслуживание транспорта и городской инфраструктуры. Также на ситуацию повлияло сокращение количества пассажиров.

Для тех, кто часто пользуется транспортом, будут действовать проездные с меньшей стоимостью одной поездки. Цена будет зависеть от количества приобретенных поездок:

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1-9 поездок — 30 грн за одну;

10-19 поездок — 28,90 грн;

20-29 поездок — 27,80 грн;

30-39 поездок — 26,60 грн;

40-49 поездок — 25,50 грн;

50 поездок — 25 грн.

Также останутся месячные абонементы. В них одна поездка будет стоить примерно 23,3-23,6 грн:

46 поездок — 1 088 грн;

62 поездки — 1 463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

После обсуждения с жителями города изменили и стоимость безлимитного месячного билета. Его цену снизили на 25% — с предложенных ранее 4 875 грн до 3 656 грн. Такой билет действует в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере. Льготный проезд для тех категорий граждан, которые имеют на него право, останется бесплатным.

На какую сумму будут штрафовать за проезд без билета в Киеве с 15 июля

Согласно статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пассажир, едущий без билета в городском транспорте, должен уплатить штраф в размере, в 20 раз превышающем стоимость разовой поездки. Сейчас в Киеве это 160 грн.

Это означает, что после повышения тарифов на проезд с 15 июля наказание для "зайцев" станет значительно более строгим. Сумма штрафа может составить 600 грн. Хотя официально об этом еще не сообщалось.

Особое внимание на эти изменения следует обратить пассажирам, имеющим льготы. В столице многие люди имеют право бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и пригородными поездами. Однако для подтверждения этого права необходимо иметь при себе соответствующее удостоверение.

Если документ остался дома, пассажиру придется оплатить поездку на общих условиях. Если этого не сделать, контролеры могут выписать штраф за нарушение правил пользования транспортом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры в Украине могут пользоваться определенными льготами от государства. Среди них — бесплатный проезд в городском транспорте. Но с поездами все сложнее: скидки и льготы зависят от вида поезда.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 15 июля в Киеве повысят цену на проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах — билет будет стоить 30 гривен. Несмотря на это, некоторые пассажиры этих изменений не почувствуют.