У Києві зростуть штрафи за безквитковий проїзд: нова сума з 15 липня

Штраф за безквитковий проїзд в Києві з 15 липня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 15 липня у Києві зміниться вартість проїзду в комунальному транспорті. Відповідне рішення вже оприлюднили на офіційному порталі столиці. Перед затвердженням нові тарифи пройшли всі необхідні процедури. Разом із підвищенням вартості проїзду зростуть і штрафи для пасажирів, які спробують скористатись транспортом без квитка.

Про те, як зміниться штраф за проїзд без квитка в громадському транспорті Києва з 15 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки коштуватиме проїзд у Києві з 15 липня

На Офіційному порталі Києва зазначається, що тарифи на громадський транспорт у столиці не змінювалися з 2018 року. У міська влада пояснює, що перегляд вартості пов’язаний зі зростанням витрат транспортних підприємств.

Зокрема, за цей час суттєво подорожчали електроенергія, пальне, зарплати працівників, ремонт і обслуговування транспорту та міської інфраструктури. Також на ситуацію вплинуло зменшення кількості пасажирів.

Для тих, хто часто користується транспортом, діятимуть проїзні з меншою вартістю однієї поїздки. Ціна залежатиме від кількості придбаних поїздок:

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1-9 поїздок — 30 грн за одну;

10-19 поїздок — 28,90 грн;

20-29 поїздок — 27,80 грн;

30-39 поїздок — 26,60 грн;

40-49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Також залишаться місячні абонементи. У них одна поїздка коштуватиме приблизно 23,3-23,6 грн:

46 поїздок — 1 088 грн;

62 поїздки — 1 463 грн;

92 поїздки — 2 156 грн;

124 поїздки — 2 888 грн.

Після обговорення з мешканцями міста змінили й вартість безлімітного місячного квитка. Його ціну зменшили на 25% — із запропонованих раніше 4 875 грн до 3 656 грн. Такий квиток діє у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. Пільговий проїзд для тих категорій громадян, які мають на нього право, залишиться безплатним.

На скільки штрафуватимуть за проїзд без квитка в Києві з 15 липня

Відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пасажир, який їде без квитка у міському транспорті, має сплатити штраф у розмірі, що у 20 разів перевищує ціну разової поїздки. Наразі у Києві це 160 грн.

Це означає, що після підвищення тарифів на проїзд з 15 липня покарання для "зайців" стане значно суворішим. Сума штрафу може становити 600 грн. Хоча офіційно про це ще не повідомлялося.

Особливу увагу на зміни варто звернути пасажирам із пільгами. У столиці багато людей мають право безплатно користуватися автобусами, тролейбусами, трамваями та приміськими потягами. Однак для підтвердження цього права необхідно мати при собі відповідне посвідчення.

Якщо документ залишився вдома, пасажиру доведеться оплатити поїздку на загальних умовах. Якщо цього не зробити, контролери можуть оформити штраф за порушення правил користування транспортом.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери в Україні можуть користуватися певними пільгами від держави. Серед них — безплатний проїзд у міському транспорті. Але з потягами все складніше: знижки та пільги залежать від виду поїзда.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 15 липня у Києві піднімуть ціну на проїзд у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах — квиток коштуватиме 30 гривень. Попри це, деякі пасажири цих змін не відчують.