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Главная Экономика Евро усилило свои позиции: что будет с курсом в Украине в ближайшее время

Евро усилило свои позиции: что будет с курсом в Украине в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 08:10
Курс евро продемонстрировал характер: к чему готовиться украинцам в июне
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выгодно совершать валютно-обменные операции с купюрами евро в июне 2026 года. Официальный курс почти два месяца держится на стабильном уровне, колеблясь в пределах 20 копеек. Не помешает узнать, к каким показателям готовиться в ближайшее время, в период 8-14 июня.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в июне

На курсовые колебания влияет соотношение в главной валютной паре. С середины мая показатель держался на уровне 1,16 долл./евро, что позволяло иностранной валюте сохранять стабильность. А с 5 июня доллар ослабился до 1,15 долл./евро, благодаря чему возможно небольшое падение курса в Украине на следующей неделе.

"Соединенные Штаты Америки все равно в определенном выигрыше благодаря своей оживленной экономике. Я не думаю, что ослабление доллара продолжится или продлится долго, ведь колебания между двумя валютами — это естественное явление, соотношение никогда не бывает фиксированным", — отметил эксперт.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

Стоит понимать, что официальный курс евро в Украине устанавливается по определенной формуле. Его рассчитывают на основе динамики в главной валютной паре на мировом рынке и курса гривны к доллару.

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Для приблизительного понимания, что будет с евро, необходимо умножить международный курс (1,15 долл./евро) на официальный курс доллара, рассчитанный Национальным банком (44,35 грн/долл. на понедельник, 8 июня).

Замена поврежденных купюр евро

В Европейском центральном банке заверили, что в обращение выпускают только настоящие купюры без повреждений и загрязнений. Дабы поддерживать высокие стандарты качества, используют автоматизированные машины, которые проверяют и сортируют наличные. Грязные/банкноты уничтожаются.

"Национальные центробанки ЕС заменяют любые купюры евро, случайно поврежденные, порванные или испорченные, при условии соблюдения определенных критериев", — уточнили в ЕЦБ.

В частности если уцелело более половины банкноты или владелец валюты может доказать, что недостающая часть уничтожена, финансовые учреждения осуществляют бесплатную замену. Однако намеренно испорченные/поврежденные евро не подлежат замене.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что девальвация гривны не будет останавливаться в ближайшее время. На конец 2026 года курс доллара может вырасти до 47 грн/долл. и даже дойти до 50 грн/долл. НБУ приходится "подталкивать" показатели в условиях растущих макрофинансовых рисков.

Также Новини.LIVE рассказывали, что купюры доллара могут конфисковать во время обмена. Кассиры финансовых учреждений забирают наличность для исследования, отправляя в Национальный банк. Это необходимо для подтверждения подлинности иностранной валюты.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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