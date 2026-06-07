Курс євро продемонстрував характер: до чого готуватися українцям у червні

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть вигідно здійснювати валютно-обмінні операції з купюрами євро в червні 2026 року. Офіційний курс майже два місяці тримається на стабільному рівні, коливаючись у межах 20 копійок. Не завадить дізнатися, до яких показників готуватися найближчим часом, у період 8-14 червня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в червні

На курсові коливання впливає співвідношення у головній валютній парі. З середини травня показник тримався на рівні 1,16 дол./євро, що дозволяло іноземній валюті зберігати стабільність. А з 5 червня долар послабився до 1,15 дол./євро, завдяки чому можливе невелике падіння курсу в Україні наступного тижня.

"Сполучені Штати Америки все одно в певному виграші завдяки своїй жвавій економіці. Я не думаю, що послаблення долара продовжиться чи триватиме довго, бо коливання між двома валютами — це природне явище, співвідношення ніколи не буває фіксованим", — зазначив експерт.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

Варто розуміти, що офіційний курс євро в Україні встановлюється за певною формулою. Його розраховують на основі динаміки в головній валютній парі на світовому ринку та курсу гривні до долара.

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Для приблизного розуміння, що буде з євро, необхідно помножити міжнародний курс (1,15 дол./євро) на офіційний курс долара, розрахований Національним банком (44,35 грн/дол. на понеділок, 8 червня).

Заміна пошкоджених купюр євро

В Європейському центральному банку запевнили, що в обіг випускають лише справжні купюри без пошкоджень та забруднень. Аби підтримувати високі стандарти якості, використовують автоматизовані машини, які перевіряють і сортують готівку. Брудні/банкноти знищуються.

"Національні центробанки ЄС замінюють будь-які купюри євро, що випадково пошкоджені, порвані або зіпсовані, за умови дотримання певних критеріїв", — уточнили в ЄЦБ.

Зокрема якщо вціліло більше половини банкноти або власник валюти може довести, що відсутня частина знищена, фінансові установи здійснюють безплатну заміну. Проте навмисно зіпсовані/пошкоджені євро не підлягають заміні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що девальвація гривні не буде зупинятися найближчим часом. На кінець 2026 року курс долара може зрости до 47 грн/дол. і навіть дійти до 50 грн/дол. НБУ доводиться "підштовхувати" показники в умовах зростаючих макрофінансових ризиків.

Також Новини.LIVE розповідали, що купюри долара можуть конфіскувати під час обміну. Касири фінансових установ забирають готівку для дослідження, відправляючи в Національний банк. Це необхідно для підтвердження справжності іноземної валюти.