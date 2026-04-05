Курс евро в Украине перед Пасхой: в какую сторону качнется валютный маятник

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы активно следят за динамикой на валютном рынке, чтобы выгодно покупать купюры доллара и евро. В течение марта 2026 года курс европейской валюты находился на стабильном уровне, однако колебался со спредом 30-40 копеек. В апреле ситуация может повториться при условии отсутствия глобальных факторов.

Что будет с курсом евро в ближайшее время, рассказал редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Чего ждать от курса евро

На официальный курс гривны к евро влияет соотношение в главной валютной паре, а не решение Национального банка. Последние две недели фиксировались колебания показателей в пределах 1,15-1,16 долл./евро, что свидетельствует об относительном укреплении американской валюты. На понедельник, 6 апреля, регулятор рассчитал курс 50,31 грн/евро, однако уже на следующий день вектор движения может измениться.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Курс доллара к евро и другим валютам начало лихорадить из-за войны на Ближнем Востоке. Однако сейчас нет стабильного укрепления или ослабления доллара, поэтому курс в Украине не движется одним вектором. Во всяком случае, США больше выигрывают от событий в Персидском заливе, чем европейские страны", — отметил Плотников.

По мнению эксперта, если президент США Дональд Трамп решит завершить войну на Ближнем Востоке до Пасхи, то доллар укрепит свои позиции, а евро начнет умеренно дешеветь в Украине. Официальный курс может опуститься до 50 грн, однако существует высокая вероятность того, что значения зафиксируются в диапазоне 50,30-50,80 грн/евро.

Действительные номиналы евро

По данным Европейского центрального банка, действительными номиналами являются 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Все выпущенные с 2002 года купюры остаются платежеспособными, кроме наличности с признаками сильного износа или повреждения.

Проблем с обменом или использованием в расчетных операциях в украинцев возникать не должно. В то же время не все финансовые учреждения соглашаются покупать купюры по 500 евро. ЕЦБ отказался от печати номинала в 2019 году, чтобы минимизировать риски мошеннических действий.

Эти деньги неохотно принимают в магазинах и обменниках из-за низкого уровня обращения и риска фальсификации. Для путешествий за границу лучше брать мелкие банкноты от 5 до 50 евро, а номиналы 100 и 200 евро стоит использовать для накопления валютных сбережений.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцев могут штрафовать на границе за вывоз наличных. Закон разрешает транспортировку валютных ценностей до 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования. В противном случае необходимо подтвердить источники происхождения средств.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие номиналы доллара действительны в Украине по состоянию на апрель 2026 года. Украинцы могут обменять все банкноты, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Среди платежных номиналов — 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.