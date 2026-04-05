Курс євро в Україні перед Великоднем: в який бік хитнеться валютний маятник

Вивіска пункту обміну валюти.

Українці активно слідкують за динамікою на валютному ринку, щоб вигідно купувати купюри долара та євро. Протягом березня 2026 року курс європейської валюти перебував на стабільному рівні, проте коливався зі спредом 30-40 копійок. У квітні ситуація може повторитися за умови відсутності глобальних факторів.

Що буде з курсом євро найближчим часом, розповів редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого чекати від курсу євро

На офіційний курс гривні до євро впливає співвідношення у головні валютній парі, а не рішення Національного банку. Останні два тижні фіксувалися коливання показників у межах 1,15-1,16 дол./євро, що свідчить про відносне зміцнення американської валюти. На понеділок, 6 квітня, регулятор розрахував курс 50,31 грн/євро, проте вже наступного дня вектор руху може змінитися.

Коливання офіційного курсу гривні до євро.

"Курс долара до євро та інших валют почало лихоманити через війну на Близькому Сході. Однак зараз немає стабільного зміцнення або ослаблення долара, тому курс в Україні не рухається одним вектором. У всякому разі, США більше виграють від подій у Перській затоці, ніж європейські країни", — зазначив Плотніков.

На думку експерта, якщо президент США Дональд Трамп вирішить завершити війну на Близькому Сході до Великодня, то долар зміцнить свої позиції, а євро почне помірно дешевшати в Україні. Офіційний курс може опуститися до 50 грн, однак існує висока ймовірність того, що значення зафіксуються в діапазоні 50,30-50,80 грн/євро.

Дійсні номінали євро

За даними Європейського центрального банку, дійсними номіналами є 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Всі випущені з 2002 року купюри залишаються платоспроможними, окрім готівки з ознаками сильного зношення або пошкодження.

Проблем з обміном або використанням у розрахункових операціях в українців виникати не повинно. Водночас не всі фінансові установи погоджуються купувати купюри по 500 євро. ЄЦБ відмовився від друку номіналу у 2019 році, аби мінімізувати ризики шахрайських дій.

Ці гроші неохоче приймають в магазинах та обмінниках через низький рівень обігу і ризик фальсифікації. Для подорожей за кордон краще брати дрібні банкноти від 5 до 50 євро, а номінали 100 та 200 євро варто використовувати для накопичення валютних заощаджень.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українців можуть штрафувати на кордоні за вивезення готівки. Закон дозволяє транспортування валютних цінностей до 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування. У протилежному випадку необхідно підтвердити джерела походження коштів.

Також Новини.LIVE розповідали, які номінали долара дійсні в Україні станом на квітень 2026 року. Українці можуть обміняти всі банкноти, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Серед платіжних номіналів — 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів.