Курс евро может двигаться к новому рекорду — чего ждать в ближайшее время

Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года курс евро достиг рекордного уровня, превысив психологический предел. Восходящий тренд будет продолжаться в ближайшее время, а стабилизация зависит не от решений Национального банка или внутренней ситуации в Украине, а от соотношения в главной валютной паре.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро

НБУ рассчитал официальный курс гривны к евро на понедельник, 12 января, зафиксировав новый рекорд — 50,17 грн. Колебания формируются, исходя из соотношения в паре доллар-евро. В течение 1-8 января курс держался на уровне 1,17 долл./евро, а затем американская валюта укрепилась до 1,16 долл./евро.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Что будет дальше, зависит от многих факторов, например, отношений между ЕС и Соединенными Штатами Америки. Однако пока нет никаких перспектив считать, что евро стремительно подешевеет", — уточнил Плотников.

По его словам, курс может пошатнуться в случае глобальных недоразумений. В частности если США попытаются каким-то образом зайти в Гренландию. Пока обострения отсутствуют, прогноз официального курса остается в диапазоне 49,90-50,20 грн/евро.

Могут ли подорожать товары

Украина импортирует много товаров из Европы, следовательно цены на потребительском рынке зависят от курса евро. Очевидно, чем дороже валюта, тем больше становятся расходы людей. Экономист заверил, что в ближайшее время значительных ценовых изменений не будет, потому что продукцию завозили в декабре уже по курсу 43 грн/евро.

"Определенные расчеты импортеров были с запасом. Подорожания товаров точно не избежать, но надо еще посмотреть на другие факторы, связанные с курсом евро к доллару", — рассказал Алексей Плотников.

Речь идет о горючем, разнообразных потребительских изделиях, в общем все, что импортируется в Украину из ЕС. Считается, что влияние курса евро на цены будет проявляться постепенно, с задержкой где-то в несколько месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам стоит отказаться от некоторых купюр евро, в частности выпуска 2002 года. Однако речь идет не обо всех старых банкнотах, а о номинале 500 евро, с обменом которого часто возникают проблемы.

Также мы писали, как правильно пересекать границу с наличными. Чтобы вывезти валюту из Украины без проблем, необходимо декларировать деньги в случае превышения установленного лимита — 10 000 евро в эквиваленте.