Курс євро може рухатися до нового рекорду — чого чекати найближчим часом

У січні 2026 року курс євро досяг рекордного рівня, перевищивши психологічну межу. Висхідний тренд буде продовжуватися найближчим часом, а стабілізація залежить не від рішень Національного банку чи внутрішньої ситуації в Україні, а від співвідношення у головній валютній парі.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро

НБУ розрахував офіційний курс гривні до євро на понеділок, 12 січня, зафіксувавши новий рекорд — 50,17 грн. Коливання формуються, виходячи зі співвідношення у парі долар-євро. Протягом 1-8 січня курс тримався на рівні 1,17 дол./євро, а потім американська валюта укріпилася до 1,16 дол./євро.

"Що буде далі, залежить від багатьох чинників, наприклад, відносин між ЄС та Сполученими Штатами Америки. Проте наразі немає жодних перспектив вважати, що євро стрімко подешевшає", — уточнив Плотніков.

За його словами, курс може похитнутися в разі глобальних непорозумінь. Зокрема якщо США спробують якимось чином зайти у Гренландію. Поки загострення відсутні, прогноз офіційного курсу залишається в діапазоні 49,90-50,20 грн/євро.

Чи можуть подорожчати товари

Україна імпортує багато товарів з Європи, отже ціни на споживному ринку залежать від курсу євро. Очевидно, чим дорожча валюта, тим більшими стають витрати людей. Економіст запевнив, що найближчим часом значних цінових змін не буде, бо продукцію завозили у грудні вже по курсу 43 грн/євро.

"Певні розрахунки імпортерів були з запасом. Дорожчання товарів точно не уникнути, але треба ще подивитися на інші чинники, пов'язані з курсом євро до долара", — розповів Олексій Плотніков.

Мова йде про пальне, різноманітні споживчі вироби, загалом усе, що імпортується в Україну з ЄС. Вважається, що вплив курсу євро на ціни проявлятиметься поступово, із затримкою десь у кілька місяців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто відмовитися від деяких купюр євро, зокрема випуску 2002 року. Однак йдеться не про всі старі банкноти, а про номінал 500 євро, з обміном якого часто виникають проблеми.

Також ми писали, як правильно перетинати кордон із готівкою. Щоб вивезти валюту з України без проблем, необхідно декларувати гроші в разі перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.