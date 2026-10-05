Арест счетов за долги: полный перечень выплат, которые исполнители не будут трогать

Снятие наличных. Фото: Новини.LIVE

Долг может быть передан в исполнительную службу, а деньги должника — подлежать взысканию. Однако закон защищает целый ряд выплат, которые люди получают на детей, лечение, похороны или после увольнения с работы. Существует отдельная защита и для некоторых выплат военнослужащим.

Перечень таких средств содержится в статье 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве", сообщает Новини.LIVE.

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Какие социальные выплаты защищены от исполнителей

За долги не могут забирать пособия, предназначенные для определенных жизненных нужд. В этот перечень входят выплаты в связи с беременностью и родами, единовременное пособие при рождении ребенка и пособие при усыновлении.

Также защищены пособия:

на детей, находящихся под опекой или попечительством;

одиноким матерям;

людям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет;

на уход за ребенком с инвалидностью;

в связи с уходом за больным ребенком;

на лечение;

на похороны.

В этот перечень входит и материальная помощь людям, утратившим право на пособие по безработице.

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Взыскание также имеет ограничения в отношении отдельных выплат, связанных с работой. Речь идет о выходном пособии при увольнении, компенсации расходов в связи с переводом на работу в другой населенный пункт или служебной командировкой.

Сюда же входят полевое обеспечение и средства, которые работнику выплачивают вместо суточных и квартирных.

Защита распространяется и на не облагаемую налогом часть материальной помощи, а также на дотации на питание и приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

Какие выплаты военнослужащим защищены от долгов

Отдельные правила действуют для военнослужащих и некоторых других сотрудников силовых структур. Взыскание по долгам не производится с компенсации за выданное обмундирование и натуральное обеспечение. Защищено также выходное пособие при увольнении или уходе в отставку с военной службы, из полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы.

К защищенным средствам относится единовременная денежная помощь в случае гибели, смерти, установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Также взыскание не распространяется на определенные законом средства, связанные с протезированием, и благотворительную помощь для защитников.

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