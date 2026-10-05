Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Эти деньги защищены от долгов: какие выплаты оставят украинцам

Эти деньги защищены от долгов: какие выплаты оставят украинцам

Ua ru
5 октября 2026 16:20
Арест счетов за долги: полный перечень выплат, которые исполнители не будут трогать
Снятие наличных. Фото: Новини.LIVE

Долг может быть передан в исполнительную службу, а деньги должника — подлежать взысканию. Однако закон защищает целый ряд выплат, которые люди получают на детей, лечение, похороны или после увольнения с работы. Существует отдельная защита и для некоторых выплат военнослужащим.

Перечень таких средств содержится в статье 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Какие социальные выплаты защищены от исполнителей

За долги не могут забирать пособия, предназначенные для определенных жизненных нужд. В этот перечень входят выплаты в связи с беременностью и родами, единовременное пособие при рождении ребенка и пособие при усыновлении.

Также защищены пособия:

  • на детей, находящихся под опекой или попечительством;
  • одиноким матерям;
  • людям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет;
  • на уход за ребенком с инвалидностью;
  • в связи с уходом за больным ребенком;
  • на лечение;
  • на похороны.

В этот перечень входит и материальная помощь людям, утратившим право на пособие по безработице.

Читайте также:

Какие деньги работника нельзя трогать

Взыскание также имеет ограничения в отношении отдельных выплат, связанных с работой. Речь идет о выходном пособии при увольнении, компенсации расходов в связи с переводом на работу в другой населенный пункт или служебной командировкой.

Сюда же входят полевое обеспечение и средства, которые работнику выплачивают вместо суточных и квартирных.

Защита распространяется и на не облагаемую налогом часть материальной помощи, а также на дотации на питание и приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

Какие выплаты военнослужащим защищены от долгов

Отдельные правила действуют для военнослужащих и некоторых других сотрудников силовых структур. Взыскание по долгам не производится с компенсации за выданное обмундирование и натуральное обеспечение. Защищено также выходное пособие при увольнении или уходе в отставку с военной службы, из полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы.

К защищенным средствам относится единовременная денежная помощь в случае гибели, смерти, установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Также взыскание не распространяется на определенные законом средства, связанные с протезированием, и благотворительную помощь для защитников.

Ранее Новини.LIVE писали, за что украинцам могут ограничить использование банковских карт. Законопроект предлагает создать реестр "дропов" и установить для них лимиты на операции и количество карт. А за передачу платежного инструмента для преступных схем предлагают уголовную ответственность.

Также Новини.LIVE рассказывали, как действовать, если мошенники списали деньги с банковской карты. Сначала нужно заблокировать карту, сообщить банку о подозрительной операции и обратиться в полицию. Если будет установлено, что платеж осуществило постороннее лицо без разрешения владельца, банк может быть обязан вернуть средства и компенсировать убытки.

выплаты должники долги счета взыскание долгов
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации