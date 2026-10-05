Арест счетов за долги: полный перечень выплат, которые исполнители не будут трогать

Эти деньги защищены от долгов: какие выплаты оставят украинцам
Долг может быть передан в исполнительную службу, а деньги должника — подлежать взысканию. Однако закон защищает целый ряд выплат, которые люди получают на детей, лечение, похороны или после увольнения с работы. Существует отдельная защита и для некоторых выплат военнослужащим.
Перечень таких средств содержится в статье 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве", сообщает Новини.LIVE.
Какие социальные выплаты защищены от исполнителей
За долги не могут забирать пособия, предназначенные для определенных жизненных нужд. В этот перечень входят выплаты в связи с беременностью и родами, единовременное пособие при рождении ребенка и пособие при усыновлении.
Также защищены пособия:
- на детей, находящихся под опекой или попечительством;
- одиноким матерям;
- людям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет;
- на уход за ребенком с инвалидностью;
- в связи с уходом за больным ребенком;
- на лечение;
- на похороны.
В этот перечень входит и материальная помощь людям, утратившим право на пособие по безработице.
Какие деньги работника нельзя трогать
Взыскание также имеет ограничения в отношении отдельных выплат, связанных с работой. Речь идет о выходном пособии при увольнении, компенсации расходов в связи с переводом на работу в другой населенный пункт или служебной командировкой.
Сюда же входят полевое обеспечение и средства, которые работнику выплачивают вместо суточных и квартирных.
Защита распространяется и на не облагаемую налогом часть материальной помощи, а также на дотации на питание и приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.
Какие выплаты военнослужащим защищены от долгов
Отдельные правила действуют для военнослужащих и некоторых других сотрудников силовых структур. Взыскание по долгам не производится с компенсации за выданное обмундирование и натуральное обеспечение. Защищено также выходное пособие при увольнении или уходе в отставку с военной службы, из полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы.
К защищенным средствам относится единовременная денежная помощь в случае гибели, смерти, установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащего, военнообязанного или резервиста.
Также взыскание не распространяется на определенные законом средства, связанные с протезированием, и благотворительную помощь для защитников.
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