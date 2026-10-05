Арешт рахунків за борги: повний перелік виплат, які не чіпатимуть виконавці

Зняття готівки. Фото: Новини.LIVE

Борг може дійти до виконавчої служби, а гроші боржника — потрапити під стягнення. Проте закон захищає цілу низку виплат, які люди отримують на дітей, лікування, поховання або після звільнення з роботи. Є окремий захист і для деяких виплат військовим.

Перелік таких коштів міститься у статті 73 Закону України "Про виконавче провадження", розповідає Новини.LIVE.

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Які соціальні виплати захищені від виконавців

За борги не можуть забирати допомогу, яка призначена на певні життєві потреби. До цього переліку входять виплати у зв'язку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини та допомога при усиновленні.

Захищена також допомога:

на дітей під опікою чи піклуванням;

одиноким матерям;

людям, які доглядають трьох і більше дітей віком до 16 років;

на догляд за дитиною з інвалідністю;

у зв'язку з доглядом за хворою дитиною;

на лікування;

на поховання.

До цього переліку входить і матеріальна допомога людям, які втратили право на допомогу по безробіттю.

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Стягнення також має обмеження щодо окремих виплат, пов'язаних із роботою. Йдеться про вихідну допомогу при звільненні, компенсацію витрат через переведення на роботу в іншу місцевість або службове відрядження.

Сюди ж входять польове забезпечення та кошти, які працівникові виплачують замість добових і квартирних.

Захист поширюється і на неоподатковувану частину матеріальної допомоги, а також на дотації на харчування та придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Які виплати військовим захищені від боргів

Окремі правила діють для військовослужбовців та деяких інших силовиків. Стягнення за борги не проводять з компенсації за видане обмундирування та натуральне забезпечення. Захищена також вихідна допомога при звільненні або виході у відставку з військової служби, поліції та Державної кримінально-виконавчої служби.

До захищених коштів належить одноразова грошова допомога у разі загибелі, смерті, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста.

Також стягнення не поширюється на визначені законом кошти, пов'язані з протезуванням, та благодійну допомогу для захисників.

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