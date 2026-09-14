Арешт банківського рахунку: скільки грошей залишать боржнику

Чоловік біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

Коли людина має борг, виконавець може накласти арешт на її гроші в банку. Багато хто думає, що після цього всі кошти стають повністю недоступними. Насправді під час воєнного стану є можливість користуватися частиною грошей. Відомо, у яких випадках арешт знімуть і що потрібно зробити, щоб повернути хоча б частину коштів.

Про це повідомляє Новини. LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Чому можуть арештувати гроші на рахунку

Якщо людина не виконує судове рішення, почнуть примусове стягнення її грошей. Йдеться як про гривні, так і про кошти в іноземній валюті, а також гроші на рахунках у банках.

Арешт накладає державний або приватний виконавець своєю постановою. Це робиться для того, щоб забезпечити виконання рішення та зберегти кошти для погашення боргу.

Які кошти не мають права арештувати

Закон захищає певні рахунки та окремі види виплат. Серед них:

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вихідна допомога після звільнення;

компенсація витрат через переведення на роботу в іншу місцевість або службове відрядження;

матеріальна допомога людям, які втратили право на допомогу по безробіттю;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразова допомога при народженні дитини;

допомога при усиновленні дитини;

виплати на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на лікування;

допомога на поховання;

окремі виплати через шкоду здоров’ю або втрату годувальника.

Що робити, якщо арештували захищені кошти

Справа в тому, що виконавець бачить лише інформацію про рахунок, яку йому передає банк. Якщо банк не повідомив, що рахунок має спеціальний режим використання, виконавець може не знати, що ці гроші чіпати не можна. Тому боржнику варто самому подати документи, які підтверджують, що кошти мають захищений статус.

Коли арешт рахунку можуть зняти

Є кілька ситуацій, коли гроші звільняють від арешту. Наприклад, якщо банк підтвердив спеціальний режим рахунку або те, що стягнення з цих коштів заборонене законом. Арешт також можуть зняти після повного погашення суми, необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, сплати виконавчого збору, витрат і штрафів. Ще одна підстава — повний розрахунок за майно боржника, придбане на електронних торгах.

У випадку боргу за періодичними платежами арешт можуть зняти, якщо рішення можна виконати іншим способом. У деяких ситуаціях арешт можуть зняти і за рішенням суду.

Як користуватися арештованими грошима

Якщо рахунки людини арештовані, вона може вибрати один поточний рахунок для щоденних витрат. Протягом місяця з нього можна витрачати суму в межах двох мінімальних зарплат — тобто не більше 17 294 гривень. З цієї суми також можна сплачувати податки та збори.

Якщо ж рахунків кілька і вони відкриті в різних банках, для таких операцій можна обрати лише один рахунок в одному банку. Те саме стосується ситуації, коли проти людини відкрито кілька виконавчих проваджень. Для всіх них визначається один рахунок. Кількість проваджень не збільшує суму, якою можна користуватися щомісяця.

Що потрібно зробити боржнику

Боржник має подати заяву виконавцю, який наклав арешт. Зробити це можна особисто, поштою або в електронній формі. У заяві потрібно вказати номер обраного рахунку та назву банку.

Після цього виконавець має протягом двох робочих днів винести постанову про визначення рахунку. Не пізніше наступного робочого дня постанову надсилають банку.

Якщо в людини є інші виконавчі провадження, інформація про визначений рахунок також передається іншим виконавцям. Тобто не потрібно подавати окремі заяви до кожного з них.

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